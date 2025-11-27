Нещата ескалираха във вилата на "Ергенът:Любов в рая", когато Натали призна колко мъже е харесала от началото на предаването. Това шокиращо разкритие се случи пред очите на Орлин, а той и останалите участници бяха меко казано потресени.

"Харесах близнаците, Тихомир и Орлин!" - открито сподели хореографката Нати.

Тя поясни, че това са мъжете, които са й допаднали визуално, когато ги е видяла за първи път. Тя се опита да убеди другите, че за нея хубавата външност е хубава външност и нищо повече.

Това не означава, че ги харесвам романтично или че флиртувам с тях, допълва Натали.

"Аз съм просто усмихната и лъчезарна - така общувам. Ако за някого това е флирт - добре, но за мен не е", категорична бе синеоката любима на Орли.

От своя страна, докато слушаше нейните признания, Орлин се включи с поредното си откровение:

"Аз още от началото усетих, че връзката между мен и Натали е истинска, както и чувствата й към мен", заяви смело пред всички той. Дали в опит да я защити или защото е лудо влюбен в танцьорката - това само той знае.

Докато останалите участници се опитваха да го убедят, че Нати го прави на "дива калинка", хореографката стоеше спокойно и бе изцяло в контрол над емоциите си.

Следете всичко най-интересно от предаването в рубриката ни „Ергенът: Любов в рая“.

