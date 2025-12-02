В епизод 62 "кутията без тайни" криеше нещо повече от скандални истини. Банкетът беше изпълнен с искрени признания и много истински чувства. Някои от участниците не успяха да скрият емоциите си, докато други разведриха обстановката с непринудения си хумор.

На банкета тази вечер участниците получиха картички, на които бяха написани няколко истини за живота на съответния човек, към когото е адресиран всеки плик.

Натали се осмели да разкаже за травмите, които ѝ е нанасъл животът с домашно насилие. Хореографката сподели, че все още изпитва страхове от това дали майка ѝ продължава да бъде тормозена. Освен това, тя каза, че от няколко години живее далеч от семейството си, сама.

Тихомир сподели пред останалите, че усеща "товар" от това, че брат му е със заболяване, а не самият той. Той продължи с това, че се притеснява дали неговата бъдеща половинка би приела тези семейни трудности.

"Ако излезна с Тихомир от тук, аз даже ще се радвам да помагам на брат му", каза Натали пред камерите.

Какво споделиха Виктория, Денис, Левент и Галена - вижте тук:

За Благовеста вечерта беше особено емоционална. Тя се разплака, когато призна, че понякога е обект на подигравки заради парезата на пръста на ръката ѝ, вследствие на инсулт.

Петър успя да внесе настроение на масата. Актьорът разкри, че е бил арестуван, след като са го хванали да прави секс в басейн.

"Значи в нашия басейн да не влизаш", пошегува се Красимир.

Още от признанията на участниците - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

