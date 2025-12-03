Натали от "Ергенът: любов в рая" се изказа по повод протестите срещу правителството и бюджет 2026. Чаровната участничка, на чието внимание спорят двама мъже, заяви, че хората от нейното поколение много добре знаят срещу какво протестират и няма да спрат.

В стори в Инстаграма си Натали благодари на всички, които са показали, че им пука за държавата.

"Проблемите са много. Бюджетът е само един от тях. И тепърва има каузи, за които трябва да се изправяме, протестираме и да отстояваме справедливост. Не трябва да спираме да назоваваме проблемите в системата и да подкрепяме хората около нас. Младото поколение мисли, чувства и се бори много повече, отколкото повечето предполагат. И няма да спрем."

Според Натали тя е част от поколението, което няма право да чака.

Много други известни личности, сред които актьорите Филип Буков, Силвия Петкова, също изразиха своето мнение по казуса. Бившият футболен национал Валери Божинов присъства на мащабния протест.

Първият протест срещу Бюджет 2026 беше на 26 ноември. След него от ГЕРБ обявиха, че ще изтеглят бюджета. По-късно стана ясно, че той ще бъде редактиран между четенията в парламента. А на 3.12 бюджетът окончателно беше оттеглен.

А знаете ли, че... Натали е добра на шах

Малко известен факт е, че Натали Стойчева е един от ключовите хора в екипа на шахматен клуб, където е помощник-треньор. Натали е студентка по педагогика в Софийския университет и дори се включва в конкурса "Мис студентка". А в клуба прилага пряко наученото за работата с децата.

Какво се случва с Натали в "Ергенът: любов в рая"?

Любовният триъгълник - Натали, Орлин и Тихомир, продължава да получава множество критики и злобни коментари за цялата ситуация, в която се намират. Единствено Филипа се опитва да успокои напрежението, като призна на Натали, че ако беше на нейно място, би "попиляла" всички за това, което говорят по нейн адрес.

Натали и Орлин успяха да се усамотят след драматичната церемония на розата и всички напрегнати ситуации. Някъде между красивите акорди, Орлин ѝ сподели, че ако е знаел от по-рано какво ще се случи, със сигурност е щял да си тръгне.

Колебанията на чаровната участничка са между Орлин и Тихомир. Неколкократно тя споделя и че не иска да нарани никого.

В анкетата на Ladyzone.bg 55% от участвалите са гласували, че Натали ще избере Орлин. Гласувай, ако искаш да промениш резултата.

И докато феновете на романтичното риалити се чудят кого ще избере тя, Натали сподели за своя лична трагедия в истинския живот от детството й. Оказва се, че младата жена е била жертва на домашно насилие, тъй като баща й, често е проявявал агресия. "Бях много тъжно дете" - сподели тя.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK