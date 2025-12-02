Любовният триъгълник в рая продължава да получава множество критики и злобни коментари за цялата ситуация, в която се намират. Единствено Филипа се опита да успокои напрежението, като призна на Натали, че ако беше на нейно място, би "попиляла" всички за това, което говорят по нейн адрес.

Хореографката и музикалния продуцент успяха да се усамотят след драматичната церемония на розата и всички напрегнати ситуации. Някъде между красивите акорди, Орлин ѝ сподели, че ако е знаел от по-рано какво ще се случи, със сигурност е щял да си тръгне.

"Мисля, че съм най-тъжния финалист", продължи той пред камерите.

Натали му каза ясно какво иска от него, а именно да се застъпи за нея и емоцията, която изпитва към нея. Той смята, че двамата се разминават "фундаментално", защото тя не го разбира.

Целия им разговор - вижте тук:

Това съвсем не беше краят на разговора им. Те продължиха да обсъждат проблемите си и на терасата.

Музикалния продуцент разкри чувствата и тревогите си пред нея, относно намесата на Тихомир и действията, които половинката му предприема към него.

"В реалния живот си имам принцип - никога няма да се унижа за жена! Никога няма да се поставя в ситуация, в която една жена да се държи с мен все едно съм изтривалка или все едно съм втори избор за нея."

Стигнаха ли до консенсус - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

