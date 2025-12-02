Романтичното приключение "Ергенът: Любов в рая" върви към своя край, но любовната драма между Натали, Орлин и Тихомир продължава. Синеоката хореографка е все така объркана и раздвоена между двамата. Влюбена в Орли, но силно привлечена от Тихомир. Интересно, кой от двамата ще избере накрая. Гласувайте в анкетата ни по-надолу.

Натали е в наистина сложна ситуация - между двама мъже. Между разума и сърцето. Но кое от двете трябва да послуша?

Руокосата Нати рискува да съсипе отношенията си с музикалния продуцент Орлин, когато Тихомир се появи във вилата на любовта. Тя се бързо се прехласна по чаровния Тишо, а Орли остана със сълзи в очите...

В епизод 62 на "Ергенът: Любов в рая" Натали сияше в прекрасна дълга розова рокля. Като принцеса, която търси своя принц, хореографката отоново е на кръстопът и не може да направи своя избор.

По време на вечерята, тя сподели лични травми от детството си и това разчуства останалите участници. Реакцията на Орлин също показа, че той определено й съчувства, но и двамата с Тихоимир запазиха своето мълчание. По-рано, Орлин сподели: "Определено искам да имам нормални взаимотношения, без постоянно да се налага да се чудя дали правя нещо правилно или греша. Не заслужавам да бъда в любовен триъгълник на финала."- заяви той.

Кого ще избере Натали - Орлин или Тихомир, гласувайте в анкетата тук:

Кого ще избере Натали - Орлин или Тихомир? Орлин 0

Тихомир 0 Резултати Гласувай

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK