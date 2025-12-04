Конкурсът „Мис Студентка 2025“ придизвика голям отзвук сред студентската общност в България, още преди официалния си финал. На 3 декември се проведе светското събитие в столичен клуб, в сърцето на студентски град. Ето и коя е коронясаната участничка.

Организатор на конкурса е Владислав Славов, като форматът следва популярния модел на клубен конкурс за красота, съчетан с модни дефилета, шоу програма и медийно присъствие.

Според анонсите в медиите, в „Мис Студентка 2025“ участват млади жени от различни висши учебни заведения в страната - студентки по:

право

медицина

икономика

хуманитарни науки

военни академии

Сред най-широко коментираните участнички е Натали Стойчева, позната на публиката от риалити формата „Ергенът: Любов в рая“, чието участие предизвика силен медиен интерес още в началния етап на предаването и още повече сега, когато очакваме финала на шоуто в понеделник.

Снимка: https://www.instagram.com

Хореографката е и победителката в студентската модна надпревара. Това е поредна титла за Натали, като по-рано тази година тя спечели и конкурса „Best Model Bulgaria 2025“.

На събитието присъстваха още Виктория Асенова и Гергана Стаменова, които бяха част от журито и Габриела Митева, която също видяхме в първия сезон на райското издание по bTV.

Снимка: https://www.instagram.com

В момента хореографката е една от най-обсъжданите участнички от романтичното риалити. Тя предизвика голямо разделение както сред хората в имението, така и сред зрителите. Натали привлече вниманието на двама от ергените - Орлин, който беше сигурната ѝ половинка и Тихомир - фитнес инструкторът, който се присъедини в шоуто на по-късен етап.

Кого ще избере тя на финала - предстои да разберем.

Припомняме, че името на импресариото Владислав Славов бе забъркано в дългогодишни съдебни спорове с българската емблематична поп певица Силвия Кацарова.

Двамата преминаха през дълга съдебна битка в продължение на 6 години. Впоследствие съдът постанови, че Славов и дружеството, чрез което е действал, са нарушили правата на певицата като артист-изпълнител. Без нейно съгласие, той е разпространявал нейни изпълнения и е упражнявал контрол върху песните чрез договори, които съдът признава за невалидни.

Решението ясно подчертава: всеки изпълнител има право да пее своите интерпретации, независимо от последващи манипулации и незаконни претенции.

Какво се случи между Натали и Тихомир в епизод 63 на "Ергенът: Любов в рая" - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK