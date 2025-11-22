Истинска, българска приказка се случи на световната сцена в Анталия! Само две години след като покори Европа, Манита Вартан доказа, че за нея няма невъзможни върхове. С несравнима грация, харизма и силно послание, тя грабна най-престижната световна титла – Mrs. Planet 2025, надделявайки над 25 участнички от четири континента.

Този триумф не е просто победа в конкурс за красота, а венец на дългогодишна работа, талант и интелект. Познаваме Манита Вартан като носителка на титлата „Мисис Европа“ 2023.

Новата „Мисис Планета“ 2025

Световният финал се проведе в атмосфера на лукс в един от най-реномираните резорти в Анталия. Манита Вартан блестя във всеки един от петте ключови кръга, демонстрирайки, че е повече от просто красива жена – тя е посланик.

Още по време на „Вечерта на нациите“ и полуфинала, който включваше четири модни ревюта, Манита успя да влезе в ТОП 5, впечатлявайки с елегантност и стил, допълнени от тоалетите на български дизайнери като Стоян Радичев и модното ателие на Румяна Иванова.

Талантът, който крие дълбоко послание

Най-лично и емоционално Манита се представи в кръга „Талант“. Тя не само демонстрира своята модна линия, но разкри и скрита част от душата си – първите й публично показани художествени картини.

„Рисувам от дете, но никога не съм показвала творбите си публично,“ сподели тя, показвайки, че истинският талант е многопластов.

Пред международното жури, Манита изнесе и емоционално послание, което остави дълбок отпечатък.

„Никога не забравяйте корените, кръвта, родината и своя Бог“, каза тя.

Припомняме, че Манита Вартан е добре позната като спечели титлата Mrs. Europe 2023, където влезе в историята с роклята си от цели 100 метра плат. За предизвикателствата, които среща в света на конкурсите, и емоционалната си история, Манита гостува и в подкаста „Малки разговори" на Ladyzone.

