Банкетът в рая предизвика нова дискусия - има ли двойни стандарти, по отношение на морала, когато се отнася за мъжете и за жените. Става въпрос за двата любовни триъгълника, на които станахме свиделите, а именно - Красимир, Киара и Анна-Шермин и Орлин, Натали и Тихомир. Ето как се аргументираха участниците.

Филипа бе единствената дама, която застана зад Натали, която бе обиждана многократно за ситуацията, която е създала и как наранява двамата ергени. Тя смята, че това, което е направил Красимир е било "подметено под килима, защото той се приема като авторитет".

"Тя се приема като слабо звено и най-вероятно заради това я нападате", допълни тя.

Габи защити бизнесмена и попфолк певицата, като директно посочи случките от предходни епизоди:

"Ако трябва да се изразяваме така, Краси има две бройки. Натали през колко мъже мина? Тя се загледа по куцо, кьораво и сакато!

Красимир също изрази мнение пред камерите, като сподели че е по-разбираемо един мъж да прави такива неща, отколкото жена. Той се аргументира и пред останалите, но Натали остана категорична, като спомена, че отново е неразбрана.

"Смятам, че поведението на Натали не е объркано, то е по-скоро незряло, манипулативно и може би с нарцистични наклонности", коментира Виктор.

Има ли двойни стандарти в "Ергенът: Любов в рая"? Да, Натали е в същата ситуация, в която беше Красимир 0

Не, двете ситуации нямат нищо общо 0 Резултати Гласувай

Какво казаха останалите участници - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK