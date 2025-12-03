Епизод 62 на „Ергенът: Любов в рая“ поднесе нещо неочаквано – не само за зрителите на романтичното риалити, но и за част от участниците. Те бяха принудени да се сблъскат с неподозирани тайни – което ги разтърси и тотално промени хода на събитията.

В най-голяма степен бе засегната Габи. Почти от самото начало на предаването, колоритната участничка се радва на вниманието на Калоян – той упорито я ухажва, прави ѝ мили жестове и дори я носи на ръце. При това съвсем буквално.

Затова Габи винаги е изпитвала сигурност по отношение чувствата на Калоян към нея. Защото знае, че дори когато му повиши тон или безцеремонно му заяви в очите, че „не го обича“, той ще ѝ прости. И пак ще остане до нея.

Но сигурността и спокойствието на Габи внезапно бяха рязко нарушени – в момента, в който разбра, че любимият ѝ има тайна от нея. Оказа се, че Калоян и Кристина са стари познайници, от реалния живот - и се знаят отпреди предаването.

Тази новина тотално обърка Габи и я разплака. Дори нещо повече - тя буквално огласи с думи и плач имението на любовта.

Инфлуенсърката се почувства двойно предадена. От една страна от Калоян, а от друга и Кристина, която смяташе за своя приятелка.

"Да премълчиш е половин лъжа. Няма как да подмина такова нещо", заяви категорично Габи пред камерите. Допълвайки и, че егото ѝ е сериозно наранено.

И нито оправданията на Калоян, нито обясненията на Кристина успяха да я успокоят. Ето защо всички останали участници в шоуто впрегнаха сили да направят това. Повечето от тях застанаха на страната на Габи, опитвайки се всячески да я утешат.

"С тази постъпка Калоян изгори абсолютно всички мостове към Габи. Тя е човек, който изритва хората", сподели малко по-късно Радо пред редакторите на предаването.

Но дали всъщност Габи имаше основания за подобна крайна реакция и искрена ли беше? И дали това не беше скрито желание да обърне всички камери към себе си? Или пък егото ѝ попречи да погледне реално на ситуацията?

Изразете своето мнение чрез анкетата.

Още за емоционалната вечер - гледайте видеото:

