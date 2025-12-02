Шокиращи разкрития и сълзи превзеха вилата на най-романтичното предаване - "Ергенът: Любов в рая"! По време на вечерята, Калоян сподели нещо неочаквано, а Габи от своя страна реагира изключително емоционално на неговите признания.

Калоян разкри, че всъщност познава Кристина от реалния живот. Запознали се в дискотека преди известно време, но нищо повече от това. Той обясни, че не е сметнал за нужно да го споделя на Габриела, тъй като това за него не означава нищо. Габи обаче се разстрои от думите му и от факта, че Калоян толкова дълго е премълчавал тази случка и не е сметнал за нужно да сподели с нея. През сълзи и объркана, тя призна, че не може да толерира това негово поведение.

Но как реагира Кристина?

В момента, в който Калоян разказа историята на тяхното запознанство, Криси хладнокръвно отрече да си спомня пободна ситуация. Тя уверено и смело заяви, че не помни да се е запознавала с него в реалния живот. Тук се намеси и Петър, който заяви, че Калоян му е споделил за това запознанство още в началото на предаването. Синеоката дама обаче продължи да твърди, че не помни във въпросната вечер да се е срещала с Калоян.

"Ти защо не ми каза, аз не си спомням да съм се запознавала с него", обърна се Криси към Петър.

Останалите участници обаче не повярваха на Кристина. Те моментално започнаха да коментират поведението й, като повечето от тях бяха убедени, че не е искрена.

А според вас, честна ли беше напълно Криси за историята си с Калоян? Гласувайте в анкетата тук:

