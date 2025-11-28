Благовеста и Денислав също срещнаха проблеми в разбирането, както част от останалите двойки. Той беше напълно откровен в разговора си с дизайнерката, когато ѝ призна истинските си намерения. Предприемачът сподели, че често среща трудности, когато говори за емоциите си, но това решение той определи като "най-лесното".
"Аз мисля, че съм бил ясен с това, че към теб имам приятелски отношения", каза Денислав на Блага.
Той ѝ сподели също, че не мисли, че тя "абсолютно никога" не е имала интерес към него, нито пък към останалите ергени.
"С Денислав вероятно не сме една вълна и това ми се доказва многократно, днес отново - старата песен на нов глас", коментира пред камерите Бонбонова.
Тя остана категорична, че е имала чувства към него, но е готова да прекрати взаимоотношенията им, защото "няма нужда от хора като него в живота си". Въпреки това, дизайнерката не се разстрои и продължи да опознава останалите свободни мъже в рая.
Как протече разговорът ѝ с Левент - вижте тук:
"Моят интерес със сигурност вече е насочен на друго място. Мисля, че знаеш кое е другото място", намекна му Блага.
Тя сподели пред камерите, че срещите ѝ с него са ѝ много приятни, както и че не може да скрие симпатиите си. Той отговори на близостта ѝ, макар и не пряко.
Целия им разговор - вижте в следващото видео.
