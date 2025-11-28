Благовеста Цакова, по-позната на зрителите като Бонбонова, е една от най-симпатичните участички в „Ергенът: Любов в рая“. Тя е винаги усмихната, мила и дружелюбна. Готова е дори да се влезе в ролята на „добрата фея“ – която прави всичко в името на любовта.

Всъщност Блага е отдавна позната на феновете на романтичното риалити. Тя бе част от втори сезон на „Ергенът“. И въпреки че тогава не достигна до финала, без колебание се включва смело и в това любовно приключение.

На Бонбонова не ѝ отне много време да намери „своята половинка“ в шоуто. Малко след появата ѝ, между нея и Денислав се случи нещо. Те имаха своята среща, веднага след която дадоха заявка за по-близки отношения. В резултата на това двамата често прекарват времето си заедно, особено на вечерните коктейли и банкети.

И въпреки, че дизайнерката заяви, че намира Денислав за „изключително харизматичен", мнозина от останалите участници заподозряха Блага в не съвсем искрено отношение към младия мъж. Още повече, че тя содели, че ако пристигне „по-подходящ“, може и да се „пренасочи“. След което почти получи предложение за брак от новопристигналия колоритен участник Левент.

Любопитен бе моментът, в който Денислав се появи в, меко казано, странен аутфит – съчетание от цял и половин бански костюм, който напълно очерта фигурата му. Облеклото бе завършено от мрежести ръкави, които всъщност, нищо не прикриваха.

Снимка: instagram/ blagovesta_bonbonova

Истината е, младият мъж няма причина да изпитва каквито и да е притеснения относно фигурата си – очевидно той полага усилия, за да я поддържа. В случая това, което направи впечатление бе непукизмът му – той с усмивка на лице се появи в нелепото облекло. При това в „национален ефир“, както отбелязва самата Блага в профила си в Instagram.

Истината обаче е, тя е впечатлена от него. „Това, което Денислав направи, може само да се адмирира! Трябва да си лишен от всякакви комплекси, за да се появиш така“, пише участничката. И дори го определя като „номер 1“.

Всъщност, появата на Денислав в този вид не е резултат от негово хрумване. Визията му бе част от играта „Истината или се осмеляваш“ , от епизод 59 на шоуто. Явно младият мъж не е готов да споделя в ефир – като цяло той прави впечатление за по-интровертен и мълчалив човек. Затова предпочита нелепите – но и забавни – дрехи, отколкото откровенията.

А Блага очевидно няма нищо против темперамента му. Дори продължава да се шегува, сравнявайки облеклото на Денислав и Филипа.

Снимка: instagram/ blagovesta_bonbonova

Дали в крайна сметка Бонбонова и Денислав ще запазят отношенията си след края на предаването, предстои да разберем.

Снимка: instagram/ blagovesta_bonbonova

А междувременно може си припомним още забавни моменти от играта „Истината или се осмеляваш“ в „Ергенът: Любов в рая“ – чрез видеото:

