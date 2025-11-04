Едно от нещата, с които романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" привлича, безспорно, са красивите участнички. Те винаги са елегантни, модерни и знаят как да подберат дрехи и аксесоари – за да изпъкнат не само с остроумие, но и с чар и визия.

Сред бляскавите тоалети и стилните прически, един не толкова популярен и нерядко пренебрегван аксесоар понякога се забелязва сред част от участничките. Става дума за шапката.

Предвид че шоуто се заснема през летните месеци, на слъчевия остров Родос в Гърция, някои от момичетат предвидливо са се сетили да сложат в багажа си шапка. За някои тя е дори неизменна част от стайлинга.

Ето кои са най-практичните участнички - които мислят за красотата и гладката кожа в дългосрочен план.

Филипа-Пламена

За лъчезарната Филипа шапките са запазена марка. Тя дори има няколко, които сменя според облеклото и случая. Всъщност по-често може да я видим с аксесоара, поставен на главата, отколкото без. Но в това няма нищо учудващо, предвид, че младата жена обича да прекарва времето си край водата – на морския бряг или край басейна. Защото предпочита спокойствието, вместо да се впуска в безкрайни препирни.

Дениз

Дениз е не само естествено красива, но и винаги стилна и елегантна. Дори и когато е в оскъден бански костюм. И излагайки се под слънчевите лъчи, тя често носи своята любима сламена, шапка – в светъл кремав цвят, с черна дантела на периферията. Шапката е симпатична и практична – и идеално средство е да прикрие дори сълзите.

Кристина

Кристина е интелигентна и чувствителна. Това се отразява дори на начина, по който подбира облеклата и аксесоарите към тях. И не забравя да вземе със себе си шапката – когато ѝ е необходима. Това по чудесен начин допълва спортно елегантната ѝ визия. Особено, когато е умело съчетана – като цвят и материя - и с подходяща чанта.

Oще любопитни моменти от "Ергенът: Любов в рая" - гледайте във видеото:



