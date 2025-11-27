Кристина Пламенова, която много хора познават от втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“, се впусна в ново приключение – в първи сезон на „Ергенът: Любов в рая“.

Кристина е носителка на титлите „Мис София“ 2019 и „Мис Вселена България“ 2022. Родена е в Бяла Слатина. Какво ни сподели за себе си вижте в поредицата „Лексикон“.

Лексикон

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Че съм много адаптивна и трудно някой може да ме извади от равновесие.

Анджелина Джоли.

Бих искала да ги науча да бъдат добри хора и най-вече да живеят и правят това, което ги кара да се чувстват щастливи.

Мечтай смело и цени времето си.

Любовта е неописуема емоция, но в днешни дни все по-рядко срещана.

Държа се естествено и не се опитвам да впечатлявам никого.

Не си спомням такъв.

Мъж + любов + жена = дете и семейство.

Нар.

Имам много любими, най-много обичам да слушам поп музика.

Черно и червено.

Нямам, не гледам футбол.

Какво се случва с Кристина в „Ергенът: Любов в рая“?

Най-голямата драма около Кристина в „Ергенът: Любов в рая“ се разрази около интимното й минало. Въпреки че беше фаворит на Петър, юристката успя да го злепостави пред останалите участнички, като започна да говори открито за предишните си отношения. Това предизвика силна обида у Петър, който не скри гнева си. Той я обвини, че не му е приятно постоянно да слуша за „един, втори, трети“ минали връзки.

По-късно, в един от епизодите Кристина беше обвинена, че „вменява вина“ на Петър, което провокира ожесточена дискусия сред зрителите относно поведението й и дали връзката им е пред разпад.

Любовната история на Кристина и Петър

Въпреки напрежението, отношенията на Кристина с Петър започнаха повече от романтично и тя беше сред основните претендентки за сърцето му. На един от банкетите Петър, видимо притеснен, публично призна, че е влюбен в нея. Кристина му отвърна със също толкова силно признание:

„Петър, влюбена съм в красивата ти душа!“ – жест, който беше последван от страстна целувка и мнозина ги обявиха за новата двойка на шоуто.

Кристина на среща с друг мъж

Въпреки че имаше и среща с близнака Атанас Куманов, Кристина категорично заяви, че предпочита Петър, като дори призна, че се усмихва, когато говори за него.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

