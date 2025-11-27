Кристина Пламенова, която много хора познават от втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“, се впусна в ново приключение – в първи сезон на „Ергенът: Любов в рая“.
Кристина е носителка на титлите „Мис София“ 2019 и „Мис Вселена България“ 2022. Родена е в Бяла Слатина. Какво ни сподели за себе си вижте в поредицата „Лексикон“.
Лексикон
- Коя черта в характера си харесваш най-много?
Че съм много адаптивна и трудно някой може да ме извади от равновесие.
- Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?
Анджелина Джоли.
- На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
Бих искала да ги науча да бъдат добри хора и най-вече да живеят и правят това, което ги кара да се чувстват щастливи.
- Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?
Мечтай смело и цени времето си.
- Какво е любовта за теб сега?
Любовта е неописуема емоция, но в днешни дни все по-рядко срещана.
- Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Държа се естествено и не се опитвам да впечатлявам никого.
- Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвала да впечатлиш някого?
Не си спомням такъв.
- Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Мъж + любов + жена = дете и семейство.
- Любим плод
Нар.
- Любима песен
Имам много любими, най-много обичам да слушам поп музика.
- Любим цвят
Черно и червено.
- Футболен отбор
Нямам, не гледам футбол.
Какво се случва с Кристина в „Ергенът: Любов в рая“?
Най-голямата драма около Кристина в „Ергенът: Любов в рая“ се разрази около интимното й минало. Въпреки че беше фаворит на Петър, юристката успя да го злепостави пред останалите участнички, като започна да говори открито за предишните си отношения. Това предизвика силна обида у Петър, който не скри гнева си. Той я обвини, че не му е приятно постоянно да слуша за „един, втори, трети“ минали връзки.
По-късно, в един от епизодите Кристина беше обвинена, че „вменява вина“ на Петър, което провокира ожесточена дискусия сред зрителите относно поведението й и дали връзката им е пред разпад.
Любовната история на Кристина и Петър
Въпреки напрежението, отношенията на Кристина с Петър започнаха повече от романтично и тя беше сред основните претендентки за сърцето му. На един от банкетите Петър, видимо притеснен, публично призна, че е влюбен в нея. Кристина му отвърна със също толкова силно признание:
„Петър, влюбена съм в красивата ти душа!“ – жест, който беше последван от страстна целувка и мнозина ги обявиха за новата двойка на шоуто.
Кристина на среща с друг мъж
Въпреки че имаше и среща с близнака Атанас Куманов, Кристина категорично заяви, че предпочита Петър, като дори призна, че се усмихва, когато говори за него.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
