Шокиращи признания, сълзи, яд и сърца, които бяха на път да бъдат разбити. Натали събра смелост и сподели истинските си чувства на Орлин, но все още е раздвоена между него и Тихомир. Междувременно всички останали участници я нападнаха, а музикалният продуцент я защитаваше до последно. Ето кои бяха култовите изказвания от епизод 60 на "Ергенът:Любов в рая".
Виктория към Натали
„Ти нарани 4 човека!“
Филипа
„Грешници съдят други грешници, че грешат по различен начин.“
Виктория към Орлин
„Не усещаш ли, че Натали те прави на дива калинка?“
Натали
„Харесах близнаците, Тихомир и Орлин!“
Виктория
„Да видим луканката на кой е по-голяма!“
Натали
„От желание да не нараня никой, май нараних много хора…“
Орлин към Натали
„Така изглеждаш тъпо, а аз изглеждам още по-тъпо.“
Петър към Криси
„Ако трябва да избереш между 1 милион лева и деца от Петър, как ще ги кръстиш?“
Дениз
„На мен цял живот са ми говорили празни приказки!“
Виктор
"Аз в матриархално семейство няма да живея!"
Следете всичко най-интересно от предаването в рубриката ни „Ергенът: Любов в рая“.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK