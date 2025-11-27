Шокиращи признания, сълзи, яд и сърца, които бяха на път да бъдат разбити. Натали събра смелост и сподели истинските си чувства на Орлин, но все още е раздвоена между него и Тихомир. Междувременно всички останали участници я нападнаха, а музикалният продуцент я защитаваше до последно. Ето кои бяха култовите изказвания от епизод 60 на "Ергенът:Любов в рая".

Виктория към Натали

„Ти нарани 4 човека!“

Филипа

„Грешници съдят други грешници, че грешат по различен начин.“

Виктория към Орлин

„Не усещаш ли, че Натали те прави на дива калинка?“

Натали

„Харесах близнаците, Тихомир и Орлин!“

Виктория

„Да видим луканката на кой е по-голяма!“

Натали

„От желание да не нараня никой, май нараних много хора…“

Орлин към Натали

„Така изглеждаш тъпо, а аз изглеждам още по-тъпо.“

Петър към Криси

„Ако трябва да избереш между 1 милион лева и деца от Петър, как ще ги кръстиш?“

Дениз

„На мен цял живот са ми говорили празни приказки!“

Виктор

"Аз в матриархално семейство няма да живея!"

