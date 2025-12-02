На банкетите в рая нищо не остава скрито! Калоян призна, че познава Кристина отпреди старта на романтичното предаване. Тя обаче не се спомни за тази случка. Това разстрои половинката му, Габи, и нещата поеха в съвсем различна посока, въпреки доброто настроение, което се създаде на масата.

Габи реагира остро и потърси обяснение от близката си приятелка, както и от партньора си. Петър сподели, че Калоян сам му е разказал тази история, когато са се запознали в имението.

"Да премълчиш е половин лъжа. На първо място Калоян премълчава, че познава Криси, на второ място казва "не съм сметнал, че е нужно". Няма как да подмина такова нещо", каза Габи пред камерите.

Филипа сподели, че не вярва на Кристина. Тя пък обясни, че такива неща често ѝ се случват и ѝ е трудно да си спомни за човек, с когото не са си разменили контакти и не поддържат връзка.

Габи започна да се отдръпва от Калоян и не скри гнева и сълзите си.

"Калоян с тази постъпка си изгаря абсолютно всички мостове към нея. Тя е човек, който изритва хората като нищо и ги рита като кегли", размишлява Радо пред редакторите на предаването.

