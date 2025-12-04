Колкото повече минава времето в рая, токова повече участниците изненадват с черти, които доскоро оставаха скрити. За съжаление, повечето от тях са не никак привлекателни, дори напротив – те са крайни, преминаващи в словесна или, още по-неприятно, почти във физическа агресия.

Всъщност, да си част от „Ергенът: любов в рая“ вероятно не е лесно – ситуаците, в които участниците са поставени не са никак лесни. В ограниченото пространство, което делят, те постоянно се сблъскват с обиди, обвинения, ревност. Това, логично, поражда отицателни емоции, които в даден момент се отприщват в агресия.

Тихомир

До скоро фитнес инструкторът преобладаващо седеше мълчаливо и не влизаше в откровени пререкания. Но изведнъж започна да проявява една скрита страна на характера си. Той все по-често не успява да сдържа емоциите си, най-вече по отношение на една от участничките – Виктория.

Въпреки привидния самоконтрол, на няколко пъти вече Тихомир нападна инфлуенсърката. Първоначално с думи - оправи ѝ тежки обиди, наричайки я, макар и индиректно „вулгарна“, „демонстративна“ и „злобна“. Дори стигна до фразата, която никоя жена не би искала да чуе: „Ти деца няма да имаш!“

В един от последните епизоди на шоуто, Тихомир, предизвикан от нападките на Виктория, хвърли гневно бутилката, която държеше в ръка и дори скочи от стола - сякаш готов да нападне младата жена. Бързата намеса на Йовица, който застана между двамата, потуши създалото се напрежение.

Най-неприятното откровение на Тихомир: „Бих излъгал всяка жена, за да стигна до финала на предаването.“

Джан Микеле

Макар че напусна предаването, Джан ще остане като един от най-запомнящите се образи. За съжаление, не само в положителен аспект. Той подчертано притежаваше буен темперамент, който на моменти не успяваше да контролира.

За кратко време той влезе в пререкания не с един или двама от участниците. С Йовица например, заради запалената цигара, която пушеше в къщата и която, въпреки молбата на художника, отказа да загаси.

Както и с половинката си Габриела, която силно ревнуваше. Нещо, което не остана незабелязано от останалите участници. Натали бе убедена, че Джан има агресивни наклонности и токсична ревност, с които явно самата Габи не успява да се справи. „Всъщност като се разсърди не иска да ми говори и изобщо не ме отразява“, признава Габриела.

Особено арогантен Джан бе към Орлин, наричайки го „гъзолизец“, невъзпитан“, „мамин“ и „татин“. И като цяло като човек, от който „няма да стане нищо.“ Дори се стигна до момента, в който Джан наплю, буквално, музикалния продуцент. Това предизвиква бурна вълна от емоции - включително и сред редакторите на предаването. В резултат на това младият мъж напусна предаването.

Въпреки всичко, Джан Микеле заяви: „Не бих променил нищо в себе си!“

Радослав

Още един фитнес инструктор се появи в рая – за да остане там едва няколко часа.

С влизането си, той започна да сипе неумести шеги и да се държи провокативно. Нещо, което моментално направи неприятно впечатление сред момичетата. А с Габи се стигна дори до инцидент.

След шеговита реплика на нейна страна, Радослав се надвеси над нея, бутна стола ѝ, в следствие на което тя падна на земята. Това я разстрои много и наложи влизането на хора от продукцията в имението. Екипът моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано в „Ергенът: Любов в рая“. И Радослав беше изведен от предаването.

Една от фрапиращите му реплики: "Аз като по-стар човек съм ви дал мръвката на вас, после ще дойда аз за мършата - квото е останало да обера.“

Във видеото - да си припомним какво сподели Джан Микеле пред камерите за инцидента с Орлин:

