Време е за една от последните церемонии на розата! Тази вечер жените раздават розите. За двама от ергените тази церемония се оказа финална. Ето какви избори направиха участничките.

Габи бе единствената, чийто партньор не успя да присъства на романтичното събитие, но това не го спря да бъде там... макар и не напълно. Калоян изненада половинката си, като се появи от таблет, поставен върху закачалка със сако.

Този жест наистина успя да я трогне и сама призна, че не е очаквала толкова много да ѝ липсва човек, с когото се познава от толкова кратко време.

Кои мъже получиха рози?

Кристина закачи бутониера на Петър

Киара на Красимир

Филипа даде на Йовица

Габи бе асистирана и отиде пред таблета, за да връчи бутониерата си на Калоян

Галена изпя специална песен-предложение на Радо

Виктория избра Денис

Защо Виктор се колебае какво чувства - вижте тук:

Дениз направи емоционално признание в любов към своята половинка. Напрежението между тях се усети от всички участници. Въпреки това, което се случи между тях, той прие нейната роза.

В Благовеста се оказа последната, решаваща роза. Тя направи своя избор и я даде на Левент.

Кои ергени напускат вилата - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

