Любовният триъгълник, чиито драми разтърсиха рая, беше поставен на кръстосан разпит пред един от редакторите на романтичното риалити. Орлин, Натали и Тихомир отново бяха "на прицел", като този път не можаха да отбегнат острите въпроси и твърдения.

Тримата участници останаха изненадани от поканата за разговор, който бяха подготвили за тях. Целта беше да се внесе яснота относно това, което наистина се случи между тях. Те навлязоха в подробности за всичко, което се обърка през последните няколко епизода, а сълзите отново бяха гарантирани.

Орлин остана категоричен, че не е искал да обиди половинката си, като я нарече "нощна танцьорка" пред останалите.

"Трябва да го погледнеш отстрани. Беше опит да я уязвиш и трябва да го признаеш пред себе си", настоя редакторът.

Той продължи да се аргументира срещу музикалния продуцент и посочи всички грешки на двамата участници спрямо хореографката. Не пропусна да отбележи и грешките на Натали към тях.

"Не съм желала да сме в тази ситуация. Не съм направила нарочно нещата, които съм правила. Искам да знаете и двамата, че съм правила това, което чувствам и не е било с цел да наранявам никого", заяви тя.

Стана ясно, че именно те тримата са първите официални финалисти, които няма да участват в нито една церемония. От предаването им съобщиха, че ще направят "реверанс" на финала, чрез който жената ще реши.

Какво още се случи - вижте в следващото видео.

