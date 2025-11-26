Между Натали и Орлин се заформи нов конфликт след играта "Истината или се осмеляваш". Двойката претърпя сериозни обрати след намесата на Тихомир и желанието на хореографката да се вижда с него, въпреки връзката ѝ с музикалния продуцент.

По време на играта Орлин нарече половинката си "нощна танцьорка", а това сериозно обиди Натали. Тя реши, че той иска да я злепостави пред останалите, като до последно отказа да му танцува пред тях.

"В предишните седмици, когато съм го казвал под формата на шега, тя не го е приемала като обида, даже сме се шегували, че за мен няма значение дали е сутрешна, обедна или нощна танцьорка", сподели той пред камерите.

Той остана на мнението, че тя е объркана или смята, че е недооценена от него. Орлин поднесе извиненията си, но продължи да се аргументира пред нея, като заяви, че тя "не го приема такъв, какъвто е".

Музикалният продуцент не пропусна да спомене и колко "подмолен" е Тихомир с действията си, като продължи, че според него той се "възползва от ситуацията". Натали не прояви разбиране към чувствата на половинката си и повиши тона:

"Някой ден ще го гледаш и ти пожелавам да видиш отстрани какво ми каза!"

Целият им разговор - вижте във видеото по-горе и това тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK