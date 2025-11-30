Въпреки че присъствието на човека на Земята датира от стотици хиляди години, той продължава да се приспособява към света - а следите от тези адаптации са буквално закодирани в телата ни. Наясно сме, че някои среди могат да ни разболеят и са невъзможни за „нормален“ начин на живот. Като високите планински върхове, в които започваме да страдаме от височинна болест – реакция на тялото към намаленото количество кислород.

И въпреки това, в Тибетското плато, разположено на 4000-5000 метра надморска височина, известно още като „Покривът на света“ човешките общности процъфтяват. На това сурово място на планетата има хора, които водят съвсем спокоен начин на живот - работят, раждат, съществуват. Без никакъв проблем с кислорода.

В продължение на над 10 000 години, телата на живеещите в региона са се променили по начин, който им позволява да се приспособят максимално към среда, в която повечето хора биха започнали да страдат от липса на кислород – състояние, известно като хипоксия.

„Адаптацията към живот в подобни условия е прекрасен пример за това как и защо нашият вид притежава толкова голямо биологично разнообразие“, описва явлението антропологът Синтия Бийл пред ScienceAlert.

Снимка: iStock

От години Бийл изучава начина на живот при условия, в които повечето хора не биха могли да оцелеят. В скорошно изследване тя и екипът ѝ разкриват някои от специфичните характеристики на тибетските общности, фокусирайки се върху един от ключовите показателите за това, което наричаме еволюционнен успех – а именно способността успешно да се възпроизвеждаме.

Така става ясно, че жените, които износват и раждат живи и здрави деца в подобни тежки условия, притежават специфични характеристики, които им помагат да се приспособят по-лесно към средата. Техните потомци, наследяват чертите за оцеляване от майките си – които им помагат не само да живеят пълноценно, но и да се размножават и да предават същите тези черти напред.

Бийл и екипът ѝ изследват 417 жени на възраст между 46 и 86 години, които са прекарали целия си живот в Непал, на височини над 3 500 метра. Средно те имат около пет деца.

Учените измерват нивата на хемоглобин на тези жени – протеинът, отговорен за доставянето на кислород до тъканите.

Жените с най-висок брой успешни раждания имали нормални нива на хемоглобин, но за сметка на това - завишена сатурация, т.е нивото на насищане на тялото с кислород.

Тези жени имали и по-висок кръвен поток към белите дробове, а сърцата им - по-широка от средното лява камера (частта която изпомпва оксигенираната кръв от белите дробове към целия организъм).

Взети заедно, тези черти увеличават скоростта на доставка на кислород, позволявайки на човешкото тяло да се възползва максимално от ниското му съдържание във въздуха.

Снимка: iStock

От значение са и културни фактори като ранните бракове, които дават възможност на жените да раждат по-млади и да имат повече и по-успешни раждания.

"Това е пример за продължаващия и след толкова години естествен подбор," казва Бийл. „И е доказателство, че човешката еволюция не е приключила.“

