Всяка дама си представя перфектния момент – бяла рокля, любимият на едно коляно и блестящ диамант. Мечтите се сбъдват, но както доказва една история от TikTok, дори най-бляскавият сценарий може да има нужда от лека корекция – защото понякога съвършенството е въпрос на... вкус!

Инфлуенсърката Беатрис Балай отказва първия годежен пръстен, който й предлага приятеля й, но причината не е, че не го обича, а е съвсем различна. Дамата е от тези жени, които мечтаят за сватба, но не и по този начин, по който й се случва.

Каква е причината за отказа на годежния пръстен?

Модната стилистка и креативен директор от Лос Анджелис, 35-годишната Беатрис Балай, предизвика вълна от коментари, когато разкри, че пръстенът, който е получила, е нейният втори годежен пръстен. Но от същия мъж!

От 10-каратов пръстен до класически модел

Под видеото, събрало над 1,7 милиона харесвания в платформата, тя пише: „Той ми предложи брак с диамант с нормален размер, след като аз отказах 10-каратовия жълт диамант, защото беше кичозен“. Балай обяснява, че е имала предварителен разговор с годеника си, в който с него са обсъждали какъв пръстен би харесала дамата, съобщава People.

„Много хора в TikTok си помислиха, че съм отказала предложението, но аз не го направих – отказах пръстена“, пояснява тя.

Първоначалният пръстен е бил с 10-каратов жълт диамант – камък, който тя харесала при фотосесия за списание Grazia. Въпреки това, когато се стигнало до личния избор, Беатрис осъзнала, че предпочита по-малък и изискан камък. За Беатрис, която описва стила си като „изискан“, семплите дизайни са ключови.

„Хареса ми, но и двамата се съгласихме, че по-малък диамант е по-подходящ за мен. Обичам жълто злато, класическо и семпло. Привличат ме семпли бижута, нищо крещящо или неактуално“, казва тя.

Снимка: iStock

За втория пръстен, тя дала само насоки – крушовидна шлифовка, златна халка и платинени зъбци за бял диамант. Годеникът й успял да я изненада напълно.

„Абсолютно го обожавам! Точно това исках. Радвам се, че не си запазих 10-каратовия жълт диамант“, споделя тя за новия пръстен, който е с бял диамант с крушовидна шлифовка.

Самият годеж бил пълна изненада, благодарение на добре измисления план на годеника й. Той създал фалшива покана за официална вечеря по повод 40-ия рожден ден на техен приятел, за да я накара да се облече официално.

В деня на „вечерята“, докато карали, той спрял на живописна скала в Палос Вердес и започнал своята добре подготвена трогателна реч.

Тогава инфлуенсърката Беатрис Балай се усъмнила за пръв път и го питала да не би да е решил да й предлага брак. Дори се разплакала от вълнение. След като приела, годеникът й се разсмял и признал, че цялата история с рождения ден е измислена, за да не се досети дамата.

Любов в един от най-трудните моменти

Снимка: iStock

Балай разкрива, че годеникът й се е появил в живота й в точния момент, когато току-що е претърпяла тежка семейна загуба. Той проявил огромна съпричастност, дори й направил плейлист с „весели песни“, за да й помогне да преживее работните ангажименти в този труден период.

„Наистина не знаеш през какво преминават хората зад кулисите“, споделя тя за силата, която е трябвало да намери, за да продължи да работи.

Що се отнася до сватбата, двойката се надява тя да се случи през 2026 г.

Що се отнася до сватбата, двойката се надява тя да се случи през 2026 г.

