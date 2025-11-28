Без да нарушите Рождественските пости може да си направите сами кейк с богат състав от орехи, кафе, круша и с неповторим аромат на кардамон. Използва се оризово мляко, а мазнината е олио.

Ето какво е необходимо за този постен кейк, който има превъзходни вкусови качества.   

Рецепта

Необходими продукти

  • 2 ч.ч. пълнозърнесто брашно
  • 1 ч.ч. кафява захар
  • 3/4 ч.ч. оризово мляко
  • 2 ч.л. бакпулвер
  • 100 мл олио
  • 100 мл кафе
  • 3 с.л. ленено брашно
  • 1 ч.ч. счукани орехи
  • 1 круша
  • 3 щипки смлян кардамон
Начин на приготвяне

Брашното, захарта и бакпулверът се смесват в купа. Лененото брашно се смесва с 50 мл студена вода и се оставя настрана.

Към сухата смес се прибавят оризовото мляко и олиото при разбъркване.  Добавя се и ленената каша. Кардамонът се прибавя към тестото и се залива с кафето.

Всичко се разбърква, докато се получи хомогенна смес. Накрая се изсипват обелената и нарязана на кубчета круша и счуканите орехи.

Кейкът се пече около 1 час в предварително загрята умерена фурна.

