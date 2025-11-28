Без да нарушите Рождественските пости може да си направите сами кейк с богат състав от орехи, кафе, круша и с неповторим аромат на кардамон. Използва се оризово мляко, а мазнината е олио.
Ето какво е необходимо за този постен кейк, който има превъзходни вкусови качества.
Рецепта
Необходими продукти
- 2 ч.ч. пълнозърнесто брашно
- 1 ч.ч. кафява захар
- 3/4 ч.ч. оризово мляко
- 2 ч.л. бакпулвер
- 100 мл олио
- 100 мл кафе
- 3 с.л. ленено брашно
- 1 ч.ч. счукани орехи
- 1 круша
- 3 щипки смлян кардамон
Начин на приготвяне
Брашното, захарта и бакпулверът се смесват в купа. Лененото брашно се смесва с 50 мл студена вода и се оставя настрана.
Към сухата смес се прибавят оризовото мляко и олиото при разбъркване. Добавя се и ленената каша. Кардамонът се прибавя към тестото и се залива с кафето.
Всичко се разбърква, докато се получи хомогенна смес. Накрая се изсипват обелената и нарязана на кубчета круша и счуканите орехи.
Кейкът се пече около 1 час в предварително загрята умерена фурна.
Рецепта за кокосови скалички с орехи - вижте в следващото видео.
