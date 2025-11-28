Без да нарушите Рождественските пости може да си направите сами кейк с богат състав от орехи, кафе, круша и с неповторим аромат на кардамон. Използва се оризово мляко, а мазнината е олио.

Ето какво е необходимо за този постен кейк, който има превъзходни вкусови качества.

Рецепта

Необходими продукти

2 ч.ч. пълнозърнесто брашно

1 ч.ч. кафява захар

3/4 ч.ч. оризово мляко

2 ч.л. бакпулвер

100 мл олио

100 мл кафе

3 с.л. ленено брашно

1 ч.ч. счукани орехи

1 круша

3 щипки смлян кардамон

Начин на приготвяне

Брашното, захарта и бакпулверът се смесват в купа. Лененото брашно се смесва с 50 мл студена вода и се оставя настрана.

Към сухата смес се прибавят оризовото мляко и олиото при разбъркване. Добавя се и ленената каша. Кардамонът се прибавя към тестото и се залива с кафето.

Снимка: iStock

Всичко се разбърква, докато се получи хомогенна смес. Накрая се изсипват обелената и нарязана на кубчета круша и счуканите орехи.

Кейкът се пече около 1 час в предварително загрята умерена фурна.

Рецепта за кокосови скалички с орехи - вижте в следващото видео.

