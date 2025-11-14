Ако заспиването ви се струва предизвикателство, може би решението се крие не в аптеката, а в кухненския шкаф. Редовната консумация на орехи може да подобри качеството на съня, според нво проучване, публикувано в списанието Food and Function.

Как орехите влияят на съня?

В рамките на 18-седмично клинично проучване, изследователи от Университета в Барселона, ръководени от проф. Мария Изкиердо Пулидо, изследват връзката между консумацията на орехи и съня. В експеримента участват 76 млади възрастни на възраст между 20 и 35 години. Участниците били разделени в две групи – едната приемала по 40 грама орехи с вечерята в продължение на осем седмици, а другата – не. След това групите си разменили местата.

В хода на проучването са събирани уринни проби за измерване нивата на мелатонин – хормонът, който регулира съня. Освен това участниците носели гривни, които проследявали съня, нивото на активност и други биометрични показатели.

Помагат ли орехите?

Резултатите са категорични: участниците, които консумирали орехи, показали:

По-високо вечерно производство на мелатонин

По-кратко време за заспиване

По-добро общо качество на съня

По-малко усещане за сънливост през деня

Какво прави орехите толкова специални?

Орехите са истинска "суперхрана" за съня. В 30 грама орехи се съдържат:

84,6 мг триптофан – аминокиселина, важна за синтеза на серотонин и мелатонин

118 нанограма мелатонин

„Мелатонинът се повишава вечер, за да сигнализира, че е време за сън. Храните, които съдържат мелатонин, могат да подсилят този сигнал и да помогнат на тялото да се подготви за сън“, обяснява психологът по поведенческа медицина на съня Даниела Маркети.

Има ли уловка?

Както при всяко изследване, и тук има някои ограничения. Проучването е сравнително малко по мащаб и е финансирано от Калифорнийската комисия за орехи, което може да постави под съмнение пълната обективност – макар авторите да уверяват, че комисията не е имала роля в дизайна или анализа на резултатите.

Освен това участниците са били инструктирани да се хранят по средиземноморски модел, което само по себе си може да е допринесло за по-добрия сън.

Орехите не само поддържат сърцето и мозъка, но може и да подобрят съня ви. Следващия път, когато не можете да заспите, опитайте с малка шепа орехи – естествен, вкусен и потенциално ефективен начин да се насладите на по-спокойна нощ.

