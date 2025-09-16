Учени откриха биологична причина за прекомерната дневна умора и сънливост – пробив, който може да промени разбирането за това изтощително състояние.

Състоянието дълго време е подценявано като проблем. Но истината е, че в дългосрочен план може да има тежки последствия за здравето - като диабет, затлъстяване и дори сърдечни заболявания.

Експерти по съня от болницата „Brigham and Women’s“ в Бостън са идентифицирали седем молекули в кръвта, свързани с прекомерната дневна сънливост. И съобщават, че откритията им за пореден път подчертават важната ролята на храненето – и по-конкретно приемът на омега-3 и омега-6 мастни киселини.

В проучването изследователите събират данни за 877 естествено срещащи се молекули в организма, известни като метаболити, влияещи се от външни фактори като хранене. И след кръвни изследвания на над 6000 участници, установяват седем метаболита, свързани със състоянието на умора и сънливост.

Изследване предполага, че храненето и генетиката са взаимносвързани. Оттам се установява, че именно омега-3 и омега-6 мастни киселини – съдържащи се в мазни риби, жълтъци и ядки, понижават с риск от прекомерна сънливост.

Установява се и, че метаболити като тирамин, срещащ се във ферментирали и презрели храни, водят с по-висок риск от прекомерна дневна сънливост, особено при мъжете. Тираминът води и до по-некачествен нощен сън, което засилва ефекта на умора през деня.

Все пак специалистите отбелязват, че въпреки че резултатите им показват потенциални начини за лечение на прекомерната сънливост, включително чрез храненето, проучването има някои ограничения и са необходими допълнителни изследвания. Най-вече заради факта, че е трудно да се определи точната стойност на метаболитите в организма, пише Daily Mail.

Междувременно британски изследователи предполагат, че омега мастните киселини могат да помогнат за предпазване жените от болестта на Алцхаймер. Те откриват, че жени с това заболяване, което води до загуба на памет, имат значително по-ниски нива на полезни ненаситени мазнини в кръвта.

Експертите смятат, че тези открития могат да обяснят защо повече жени са засегнати от болестта и да проправят път към нови терапии, които подчертават ключовата роля на начина на живот в развитието на заболяването.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

