Какво по-лесно и полезно ястие за днес, съобразено с Рождественските пости, освен рибно филе с червен сос? Тази идея е подходяща както за обяд, така и за вечеря.
Ето и как да я приготвите.
Рецептата за рибно филе с червен сос за 6 порции
Необходими продукти
- 800 г риба
- 20 маслини
- 300 мл олио
- 50 г брашно
- 10 с.л. оцет
- 1 с.л. доматено пюре
- 1 с.л червен пипер
- 2 бр. дафинови листа
- 1-2 щ. сух розмарин
- 1 ч.л. захар
- Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне
Трябва да измиете добре рибата, да я оваляте в брашно и да я изпържите в олио. Сложете изпържените филета в голяма чиния да изстинат. През това време пригответе соса.
В дълбок тиган с капак налейте олио. Сложете 2-3 с.л. брашно и бъркайте с дървена лъжица, докато се получи златист цвят. Прибавете оцета и доматеното пюре, разтворено в 1 чаша топла вода и червен пипер. Прибавете пресования чесън, дафинов лист, розмарин. Овкусете със сол и захар. Долейте 1 чаена чаша топла вода и захлупете съда. Оставете сместа да ври 15 минути.
След това внимателно върнете изпържените филета в тигана да поврят със зеленчуците 2-3 минути. Накрая поръсете със смлян черен пипер. Сервирайте рибата в плоска чиния, полята с червения сос и украсете с цели маслини.
