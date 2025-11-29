Какво по-лесно и полезно ястие за днес, съобразено с Рождественските пости, освен рибно филе с червен сос? Тази идея е подходяща както за обяд, така и за вечеря.

Ето и как да я приготвите.

Рецептата за рибно филе с червен сос за 6 порции

Необходими продукти

  • 800 г риба
  • 20 маслини
  • 300 мл олио
  • 50 г брашно
  • 10 с.л. оцет
  • 1 с.л. доматено пюре
  • 1 с.л червен пипер
  • 2 бр. дафинови листа
  • 1-2 щ. сух розмарин
  • 1 ч.л. захар
  • Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне

Трябва да измиете добре рибата, да я оваляте в брашно и да я изпържите в олио. Сложете изпържените филета в голяма чиния да изстинат. През това време пригответе соса.

В дълбок тиган с капак налейте олио. Сложете 2-3 с.л. брашно и бъркайте с дървена лъжица, докато се получи златист цвят. Прибавете оцета и доматеното пюре, разтворено в 1 чаша топла вода и червен пипер. Прибавете пресования чесън, дафинов лист, розмарин. Овкусете със сол и захар. Долейте 1 чаена чаша топла вода и захлупете съда. Оставете сместа да ври 15 минути.

След това внимателно върнете изпържените филета в тигана да поврят със зеленчуците 2-3 минути. Накрая поръсете със смлян черен пипер. Сервирайте рибата в плоска чиния, полята с червения сос и украсете с цели маслини.

