Какво по-лесно и полезно ястие за днес, съобразено с Рождественските пости, освен рибно филе с червен сос? Тази идея е подходяща както за обяд, така и за вечеря.

Ето и как да я приготвите.

Рецептата за рибно филе с червен сос за 6 порции

Необходими продукти

800 г риба

20 маслини

300 мл олио

50 г брашно

10 с.л. оцет

1 с.л. доматено пюре

1 с.л червен пипер

2 бр. дафинови листа

1-2 щ. сух розмарин

1 ч.л. захар

Сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне

Трябва да измиете добре рибата, да я оваляте в брашно и да я изпържите в олио. Сложете изпържените филета в голяма чиния да изстинат. През това време пригответе соса.

В дълбок тиган с капак налейте олио. Сложете 2-3 с.л. брашно и бъркайте с дървена лъжица, докато се получи златист цвят. Прибавете оцета и доматеното пюре, разтворено в 1 чаша топла вода и червен пипер. Прибавете пресования чесън, дафинов лист, розмарин. Овкусете със сол и захар. Долейте 1 чаена чаша топла вода и захлупете съда. Оставете сместа да ври 15 минути.

Снимка: iStock

След това внимателно върнете изпържените филета в тигана да поврят със зеленчуците 2-3 минути. Накрая поръсете със смлян черен пипер. Сервирайте рибата в плоска чиния, полята с червения сос и украсете с цели маслини.

