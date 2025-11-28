На 28 ноември 2025 г. ще почувствате ясно облекчение и повече посока — сякаш най-трудното е зад гърба ви и най-после знаете накъде да вървите.

Хороскопът на Алена за 28 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Близките ви са очаровани от предложението да ги заведете на ресторант и да обсъдите предстоящите празници, че време не остана. След приятните мигове и интимни разговори се отдайте на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

В семейството ви ще се наложи да разрешавате проблеми свързани с децата, които незнайно защо отлагахте, а празниците наближават и не бива да си разваляте настроението заради закъснели грижи. Отдайте се на сексуални удоволствия, ако интимната ви половинка има желание за това. Не го правете насила.

БЛИЗНАЦИ

Не е изключено да сте изпълнени с недоверие към брачната си половинка заради нещо казано, но недоказано. Недоверието ще навреди на отношенията ви, мили дами. Романтичното настроение ще ви подтикне към флиртове, които могат да оформят сериозна връзка.

РАК

Семейни проблеми са причината да реагирате емоционално. Ако успеете да надмогнете гнева си, бързо ще се справите с ината на близките си и ще стабилизирате отношенията си. Влюбените да се отдадат на сексуални удоволствия. Несемейните да споделят чувствата си.

ЛЪВ

Много от вас ще намерят нови приятели или спътници в живота. Вечерта няма да избегнете конфликт с близките си, заради невъзможност да ви разберат и да се съобразят с професионалните ви задължения, изискващи цялото ви внимание.

ДЕВА

В личния ви живот съществува крехка хармония, която може да бъде разрушена за миг, с една дума или импулсивно действие от ваша страна. От вашето поведение зависи дали ще се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Следобедът ще ви поднесе запознанства и романтични увлечения, но късметът не е с вас. Не изневерявайте дори и само с невинен флирт, защото рискувате да се лишите от интимните мигове с любимите си хора.

СКОРПИОН

Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Предпазливостта при сближаването е задължителна, за да си спестите разочарованията. Вечерта бъдете искрени в чувствата си. Ако са споделени, се отдайте на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Неочаквано романтично приключение е причината да се почувствате обичани и желани, но въпреки това бъдете предпазливи със запознанствата, за да избегнете разочарования. Сексуалните удоволствия няма да ви липсват, ако не сте прекалено упорити и се съобразявате с желанията на партньора си.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Ще изживеете неочаквани, но желани, романтични приключения, уви, някои от тях свързани и с изневяра. Когато се приберете у дома клюката ще е достигнала до вашата половинка и скандалът, лишаващ ви от секс, е неизбежен.

ВОДОЛЕЙ

Чувствата ви са споделени. Въпреки това сте агресивни и ревниви, без да имате повод за съмнения във верността на половинката си. В интимните отношения правите опити да се нараните взаимно, след което идва мигът на сдобряване и сексуални удоволствия.

РИБИ

Чувствата ви са споделени, но имате усещането, че сте самотни. Време е да намерите отново пътя към любимите си хора. Сексуалните ви отношения са проблемни. Нямате желание за интимна близост, заради отказът ви да се извините.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK