Веждите са рамката на лицето. Те насочват погледа, подчертават пропорциите и създават усещане за баланс. Дори лека промяна в извивката може да омекоти или изостри чертите.

Когато формата е хармонична, погледът става по-ясен, а лицето изглежда събрано. Ако линията е нарушена, се появяват сенки на умора и изражението на очите се променя.

Нито геометрията, нито тенденциите, са важни

Формата на веждите зависи от структурата на челото, ширината на носа, височината на скулите и разстоянието между очите. Тези параметри определят къде трябва да започва, да се издига и да свършва линията. Няма универсални модели - това, което подхожда на едно лице, може да е чуждо на друго.

Основният принцип е пропорционалността. Колкото по-меки са чертите, толкова по-естествена трябва да бъде извивката. Колкото по-изразително е лицето, толкова по-сдържана е формата.

Добър начин да разберете пропорциите си е да направите снимка на лицето си на дневна светлина, без никакви изражения на лицето, и да начертаете вертикална линия през страната на носа и вътрешния ъгъл на окото си. Това маркира началото на веждата ви. Извивката обикновено се подравнява с линията през зеницата ви, а краят съвпада с външния ъгъл на окото ви. Тези три точки ви помагат да разберете естествената си геометрия и да поддържате баланс.

Как са структурирани веждите?

Горната линия на веждите винаги е по-мека, а долната е по-определяща. Космите растат вертикално към носа, под ъгъл към чупката и почти хоризонтално към опашката. Този преход е това, което създава естествен вид.

Прекомерното скубане нарушава модела на растеж и създава неестествен контур. Най-добре е да премахвате само онези косми, които ясно се отклоняват от общата форма. Ако космите растат неравномерно, можете да използвате рициново масло. При редовна употреба, нови косъмчета ще се появят в рамките на няколко седмици, запълвайки празнините.

Как да изберем форма според типа на лицето?

Овално лице

Мека извивка без остри ъгли е идеална. Важно е да не се повдига твърде високо чупката на веждата, тъй като това създава изненадано изражение. Идеалната форма плавно следва горната очна линия и се стеснява към слепоочието.

Кръгло лице

Леко повдигане в средата помага. Извивката визуално удължава овалната форма и прави чертите по-изразителни. Опашката не трябва да е твърде дълга - ако е по-ниска, ще направи визията по-тежка.

Квадратно лице

Комбинацията от изразени скули и права долна челюст изисква умереност. Леко заоблените вежди с естествена извивка са идеални. Твърде правите вежди правят чертите на лицето да изглеждат още по-дефинирани, докато твърде острите вежди подчертават формите.

Продълговато лице

Този тип подхожда на хоризонтална линия без силно повдигане. Веждите визуално балансират дължината на лицето. Началото и краят трябва да са на приблизително еднаква височина, а разстоянието между тях трябва да е малко по-късо от нормалното.

Сърцевидно лице

По-добре е да изберете къси вежди с мека извивка по-близо до центъра на окото. Това омекотява горната част и прави чертите да изглеждат по-пропорционални.

Триъгълни и ромбовидни лица

Триъгълните лица изглеждат най-добре с умерено извити вежди без ясно изразен ъгъл. Ромбовидните лица изглеждат най-добре с по-дълги вежди с гладък завършек, който визуално разширява горната част на веждите.

Как да поддържаме баланс?

Разстоянието между веждите трябва да е естествено - приблизително колкото ширината на око. Ако е по-малко, погледът ви ще изглежда напрегнат, ако пък е по-голямо, ще изглежда разсеян.

Дебелината също влияе на възприятието. Твърде тънките линии добавят застарял вид, докато твърде широките правят лицето да изглежда по-кръгло. Хармония се постига, когато началото е дебело, средата е мека, а опашката постепенно се стеснява.

Абсолютната симетрия не е необходима. Лицето на всеки е леко асиметрично и леките разлики между веждите изглеждат естествени.

Често срещани грешки и как да ги избегнем

Основната грешка е опитът за драстична промяна на формата. Веждите, които са твърде къси или твърде високи, нарушават пропорциите на лицето. Избягвайте да подстригвате космите по вътрешния ръб на челото си, тъй като това създава вид на прекалено широко чело.

Ако линията е нарушена, най-добре е да оставите косъмчетата да пораснат. През този период леко четкане и прозрачен гел са достатъчни. След като веждите се възстановят, можете внимателно да коригирате долната линия.

Ако формата е сериозно увредена, най-добре е да се консултирате с професионалист: козметик ще избере контур, който естествените ви черти.

