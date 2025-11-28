Коледната звезда, известна като понсетия, е може би най-популярното цвете, което се свързва със зимните празници – заради яркочервените, бели или розови цветове, които се появяват през студените месеци. И които го превръщат в празничен фаворит.

Но, ако искаме тази година да се порадваме на нещо ново, може да заложим на друго растение, което ще внесе не по-малко настроение в дома ни. Става дума за коледния кактус, популярен още като коледниче.

Научно известно като шлумбергера (Schlumbergera), растението, чиято родина е Бразилия, започва да цъфти в края на есента и началото на зимата – и радва с красивите си цветове, без бодли. Лесно е за отглеждане, тъй като е непретенциозно.

Условия за отглеждане

Най-добрите саксии са глинените, защото са порести и отвеждат излишната влага — нещо важно, тъй като растението страда при прекаляване с поливането. Поливаме го тогава, когато горният слой на почвата видимо изсъхне.

При засаждането е нужно да използваме песъчлива смес, предназначена за сукуленти или кактуси.

Снимка: iStock

Обича ярката, но индиректна светлина – поне около 4–6 часа дневно. Температурата, при която вирее най-добре е около 20 градуса. А за да цъфти обилно, му е необходима поне 12 часа тъмнина всяка нощ – като за целта може дори да го покриваме.

Торенето трябва да се извършва веднъж месечно – от началото до края на пролетта. До момента, в който се формират на пъпки. След цъфтежа, продължаваме отново.

Важно е да пазим растението от резки температурни промени, течения и отоплителни отвори.

Подрязването се прави след цъфтежа.

Снимка: iStock

Колкото и непретенциозно растение да е коледният кактус, той също може да страда от някои проблеми.

Забавен растеж – това може да е сигнал за наличие на лъжещитоносни въшки, наричани още брашнести.

Пожълтяване, петна, увяхване – резултат от недостатъчна светлина, липса на вода, тясна саксия.

Червеникаво-розови листа – заради прекаленото излагане на слънце

