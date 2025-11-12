Коледната звезда, известна още като Понсетия (Euphorbia pulcherrima) е растение от семейство Млечкови, чиято родина са тропическите райони на Мексико и Гватемала. Там то се среща под формата на храсти с височина до 3-4 метра. А в западната култура се е наложило като традиционен коледен символ.

Известно е със своите яркочервени, бели или розови листа, които се появяват през студените месеци. Именно ярките му цветове и симетричната форма го правят празничен фаворит и неслучайно с наближаването на Коледа, все по-често се забелязва в градинските центрове и магазините за цветя.

И въпреки че изглежда лесно за отглеждане, Коледната звезда има своите изисквания – за да цъфти и в ниските температури. Пред Daily Express експерти разкриват спецификите на растението и споделят как да го поддържаме в добро състояние.

Повече светлина

Намирането на правилното място е от ключово значение. Коледната звезда обича светлината - затова трябва да я поставим там, където ще е огряна поне шест часа от слънчевите лъчи.

Като тропическо растение, обича топлина, затова е добре да я държим далеч от прозорци и течение, тъй като това може да доведе до окапване на цветовете.

Поливане

Коледната звезда трябва да се полива само когато почвата, в която е засадена, е осезаемо суха. Това варира в зависимост от температурата в дома ни – може да се наложи да я поливаме на всеки няколко дни или веднъж седмично, според условията.

Снимка: iStock

Експертите са категорични, че растението не понася „подгизнала“ почва, затова трябва да сме сигурни, че е засадено в саксия с добър дренаж.

То е и любител на влажен въздух, затова листата му ще се чувстват добре, ако ги пулверизираме редовно – за да не изсъхват. А това е особено полезно, когато отоплението е включено през зимните месеци.

Подхранване

Отглеждано като стайно растение, Коледната звезда се нуждае от ежемесечно подхранване, за да продължи да се развиват и в месеците след новогодишните празници.

Препоръчително е да се използва течен тор за стайни растения.

Как учени от БАН откриха нов вид растение - да си припомним чрез видеото:

