Когато топлият и влажен въздух от стаята се срещне със студеното стъкло, влагата кондензира по най-студената повърхност. Това обикновено е долната част на стъклото или рамката. Причините са три:

Висока влажност в помещението – от готвене, къпане, сушене на дрехи, дишане

– от готвене, къпане, сушене на дрехи, дишане Студена повърхност – имате единични/стари дограми, термомостове, лошо уплътнение

– имате единични/стари дограми, термомостове, лошо уплътнение Слаба вентилация – въздухът застоява

Ако не намерите бързо решение на проблема, запотените прозорци ще доведат до образуването на мухъл, който освен неприятен е и опасен за здравето. Ето какви стъпки да предприемете, за да се справите бързо и своевременно:

Поддържайте умерена влажност

Влажността в помещенията е от съществено значение за това дали дограмата ще се запотява или не. Купете си хигрометър – капиталовложението е минимално, но върши страхотна работа. Така ще следите нивата на влажност по всяко време. Перфектната влажност се движи в рамките на 40 до 55%.

Снимка: Инстаграм

Ето как още да сведете влажността в дома в студените месеци до минимум:

Включвайте абсорбатора, когато готвите

Гответе с капак на тенджерата

В банята сложете вентилатор с таймер или такъв, който се включва при засичане на влага

Не сушете дрехи в спалните помещения. Ако нямате избор – купете си влагоуловител

Намалете броя на растенията през есента и зимата

Проветрявайте правилно

При запотени прозорци проветрявайте кратко и интензивно. Отваряйте широко прозорците за три до пет минути два или три пъти дневно, най-добре кръстосано през две противоположни стаи, за да се смени въздухът, без да изстиват стените. Избягвайте дългото проветряване в прозорци „на ножица“ в студено време, тъй като охлажда рамките и усилва конденза. Проветрявайте веднага след готвене и къпане, а в кухня и баня включвайте аспиратор или вентилатор. Дръжте радиатора под прозореца свободен (без пердета и щори около него), за да се издига топъл въздух по стъклото.

Снимка: iStock

Кои могат да са скритите източници на влага у дома

В дома ни съществуват източници на влага, за които дори не подозираме, че могат да доведат до конденз. Един от тях е аквариумът. Изпарението от него зависи от площта на водната повърхност, температурата, осветлението и дали капакът е отворен. Аквариум със средни размери за домашно ползване може да изпарява между 200 и 500 мл вода на ден при умерени условия и до над 1 литър дневно, ако капакът му стои отворен.

Сградите ново строителство също могат да са скрит източник на влага, особено ако се обитават веднага след завършване. Този тип сгради „издишат“ влага месеци след края на строително-ремонтните дейности, защото бетонът, мазилките и замазките отделят остатъчна строителна влага.

Други „скрити“ източници в дома:

Изпрани обувки, които сушите на парното

Мокри якета и палта, оставени да съхнат в коридора

Сушите дърва вътре (ако се отоплявате на твърдо гориво)

Току-що изпрани килими и тапицерии на дивани, които не са изсъхнали добре

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK