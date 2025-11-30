На 30 ноември е родена Кейли Куоко. Любопитно е, че тя е запален състезател по конна езда и дори се омъжва за професионален жокей, а по-късно основава собствена продуцентска компания, за да снима проекти, в които иска лично да участва.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Кейли Куоко. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Конфликти в семейството ще съсипят настроението ви вечерта, ако не се овладеете. Неподходяща покупка, е причина за проблема. Очаквайте романтично приключение. Мнозина ще намерят нови приятели, които могат да се окажат техните спътници в живота.

ТЕЛЕЦ

Вечерта се усамотете. Не позволявайте емоцията да ви подтикне да се карате с близките си без причина. Няма защо да вините брачната си половинка за липсата на секс, ако сте изневерили и са ви разкрили.

БЛИЗНАЦИ

Не е изключено днес да срещнете подходящата половинка. Привличането не е гаранция за щастливо бъдеще. Не избързвайте със сексуалните удоволствия. Сексът е желан от вас, но ако няма да ви обвърже за цял живот с обекта на чувствата ви, без да сте готови за това.

РАК

Не позволявайте на емоцията да ви попречи. Не създавайте проблеми в семейството си, само защото и днес се налага да работите. Изневярата на половинката си тълкувайте като бунт срещу вашето поведение и липса на чести сексуални контакти.

ЛЪВ

Запазете спокойствие при общуването с вашите роднини, които се опитват да ви дадат добронамерени съвети. Не спорете с тях, защото ще ги обидите. Не им се сърдете, че не ви разбират. Не пропускайте да докажете на любимите си хора, че сексуалният ви живот с тях е удоволствие за вас и ще ги обвържете още повече.

ДЕВА

Заетостта ви ще изнерви близките ви и ще ви създаде неприятности, ако не сте се справили със семейните си задължения, свързани с децата, мили жени, преди да седнете на семейната вечеря. Не ги разочаровайте.

ВЕЗНИ

Бъдете критични към недостатъците си. Не ви съветвам вечерта да прекалявате с изискванията към половинката си. Бъдете внимателни и грижовни, за да не се лишите от секс. Силното сексуално привличане към нови познати ви изнервя, но е по-добре да се въздържате от сексуални контакти.

СКОРПИОН

Имате усещането, че ви липсва любовта на интимната половинка. Ако сте допуснали грешката да флиртувате пред очите на половинката или на съседите си, ще се разминете със сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не сте в състояние да прецените какви хора стоят срещу вас и в заблудата си, че сте влюбени, ги допускате близо до себе си. Разочарованията от прибързания сексуален контакт няма да закъснеят. Ще се почувствате предадени, затова е по-добре да избегнете интимните мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не закъснявайте много, за да не изнервите близките си, особено ако сте планирали да отидете на ресторант. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако не са свързани с изневяра, която никак няма да се хареса на любимите ви хора.

ВОДОЛЕЙ

Личните отношения са проблемни, но вината е ваша. Постарайте се да си възвърнете хармонията. От вашето поведение зависи дали ще дистанцирате интимната си половинка или ще се отдадете на интимни мигове и сексуални удоволствия.

РИБИ

Стремежът ви да сте водещи и вашата самоувереност ще са причина да сте неразбрани от близки си роднини. Сексуалните ви отношения не ви задоволяват, но вината е във вашето поведение и невъзможност да кажете какво точно очаквате от партньорите си.

