Певицата и модна икона Дуа Липа отново привлече вниманието с безупречния си стил, но този път с маникюр, който съчетава минимализъм и празничен блясък. Нейният нов „звезден маникюр“ дизайн "взриви" интернет. Очаква се това да е топ тренда в маникюра за предстоящите празници.

Стил, блясък и топ тенденции

Маникюрът на Дуа Липа е създаден с баланс между елегантност и бляскави празнични нотки. Ето защо е толкова впечатляващ:

Основни характеристики:

Форма: дълги нокти в бадемова форма, които придават изтънчена и издължена линия на ръцете.

дълги нокти в бадемова форма, които придават изтънчена и издължена линия на ръцете. Цвят: мека прасковено-розова основа — естествена, женствена и универсална.

мека прасковено-розова основа — естествена, женствена и универсална. Декорация: фини сребърни звезди, поставени така, че да добавят блясък, но без да натежават на визията.

Комбинацията създава усещане за сияеща лекота, която не е нито претрупана, нито пък прекалено безлична - идеално се вписва в прехода от есен към зима.

Снимка: instagram.com/dualipa/

Истински тренд за празниците!

Визията "звездни нокти" на Дуа Липа е една наистина интересна и свежа интерпретация на празничния маникюр. А празниците тепърва предстоят - перфектно вдъхновение за експерименти.

Нежна празнична нотка: звездната декорация напомня за зимните празници, без да се използват традиционни мотиви или ярки цветове.

звездната декорация напомня за зимните празници, без да се използват традиционни мотиви или ярки цветове. Подходящ за всекидневието: дизайнът е достатъчно неутрален за работа, срещи и ежедневни ангажименти.

дизайнът е достатъчно неутрален за работа, срещи и ежедневни ангажименти. Универсалност: неутралната основа и металическите акценти се комбинират лесно с различни стилове дрехи.

Снимка: instagram.com/dualipa/

Готови ли сте за празниците? С този маникюр определено ще направите силно впечатление, където и да отидете.

