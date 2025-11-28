Певицата и модна икона Дуа Липа отново привлече вниманието с безупречния си стил, но този път с маникюр, който съчетава минимализъм и празничен блясък. Нейният нов „звезден маникюр“ дизайн "взриви" интернет. Очаква се това да е топ тренда в маникюра за предстоящите празници.
Стил, блясък и топ тенденции
Маникюрът на Дуа Липа е създаден с баланс между елегантност и бляскави празнични нотки. Ето защо е толкова впечатляващ:
Основни характеристики:
- Форма: дълги нокти в бадемова форма, които придават изтънчена и издължена линия на ръцете.
- Цвят: мека прасковено-розова основа — естествена, женствена и универсална.
- Декорация: фини сребърни звезди, поставени така, че да добавят блясък, но без да натежават на визията.
Комбинацията създава усещане за сияеща лекота, която не е нито претрупана, нито пък прекалено безлична - идеално се вписва в прехода от есен към зима.
Истински тренд за празниците!
Визията "звездни нокти" на Дуа Липа е една наистина интересна и свежа интерпретация на празничния маникюр. А празниците тепърва предстоят - перфектно вдъхновение за експерименти.
- Нежна празнична нотка: звездната декорация напомня за зимните празници, без да се използват традиционни мотиви или ярки цветове.
- Подходящ за всекидневието: дизайнът е достатъчно неутрален за работа, срещи и ежедневни ангажименти.
- Универсалност: неутралната основа и металическите акценти се комбинират лесно с различни стилове дрехи.
Готови ли сте за празниците? С този маникюр определено ще направите силно впечатление, където и да отидете.
