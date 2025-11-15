Когато температурите паднат рязко и слънцето се отдръпве по-рано през деня, има само един ясен път напред за вашия маникюр. Трябва да изберете тъмен, мрачен лак за нокти, който наистина се вписва в сезона. Тези наситени нюанси дават уютно усещане за сезона. Бонус: те се съчетават с всичко, което носите.

7-те сезонни тенденции в маникюра

1. Шоколадово кафяво

Надникнете зад всеки ъгъл тази есен и навсякъде ще забележите кафяви тонове. Това включва дрехи, аксесоари и дори маникюр. По-топлите земни тонове са абсолютен фаворит за много дами през есента, а този сезон виждаме точно това - множество вариации на кафявото.

2. Тъмносиньо

Синьото отново е на мода сега, а тъмносиният е един от най-наситените и предпочитани нюанси. Той е точно до черното в цветовия спектър, предлагайки много от задоволителна дълбочина без никаква грубост. Също така е неутрален цвят, който изглежда класически и изтънчен.

3. Черна череша

Колкото по-тъмен е лакът за нокти през ноември, толкова по-добре с този ултра тъмен цвят за нокти. Не е съвсем черен, но придава по-модерно излъчване чак когато се приближите - тогава топлината на червеното ще проблесне.

Това е универсален шикозен избор, луксозен, гланциран наситено червен цвят, който има дълбочина и интензивност.

4. Горско зелено

Зеленото може и да не звучи като най-доброто предложение за маникюр, но ако имате правилния нюанс, резултатът може да изглежда наистина впечатляващ. Наситено горско зелено с неутрални подтонове – като цвета, който бихте видели дълбоко в гората при залязващо слънце – подхожда на повечето цветове кожа и се съчетава добре с всички любими нюанси на есента.

5. Мистично лилаво

Това е друг модерен тъмен есенен цвят за нокти, който лесно може да се обърка с черен. Това лилаво е перфектната „малка черна рокля“ за есента, тъй като е шик и допълва всеки тон на кожата и дължина на ноктите.

6. Пикантно оранжево

Точно навреме за сезона на тиквата, наситени оранжево-червени тонове се появяват върху дълги и къси маникюри. Това е цвят, който надхвърля сезоните. Достатъчно богат е за есента, както е и достатъчно изискан за зимата. Перфектният преход за класически, уютен гардероб.

7. Нюанси на патладжан

Ако харесвате идеята за тъмно лилав маникюр, но искате да се усети повече от нюанса на патладжан, добавете малко червен лак към лилавия, който сте избрали. Този тъмен есенен цвят за нокти е много топъл, което го прави изненадващо уютен.

Какви промени навлязоха в салоните за маникюр - вижте в следващото видео.

