Когато дните стават по-кратки, а слънцето се скрива зад облаците, често усещаме, че настроението ни следва времето навън. Но народите, които живеят с месеци в студ, тъмнина и мъгла, отдавна са открили своите малки магии за уют. Ето какво можем да научим от тях.

От Скандинавия през Япония и чак до Исландия – всяка култура има свои ритуали, които превръщат мрачния сезон в топъл и споделен. А най-хубавото е, че много от тези идеи можем да приложим и у нас, за да направим есента по-уютна и цветна.

Тайните на студените държави

Скандинавия (Дания, Норвегия, Швеция)

В Дания хората са известни с концепцията „hygge“ – усещането за уют, топлина и спокойствие. Това се постига с помощта на мека светлина от свещи и лампички, топли плетени одеяла, дървени акценти в дома и създаването на кътчета за релакс, които да намалят усещането за студ и мрак.

Датчаните са известни и с това, че използват естествени материали и текстури като дърво, вълна, кожа, топли плетива като одеяла и възглавници.

Снимка: iStock

Идея за уютна студена вечер вкъщи: запалете свещи, използвайте лампи с топла светлина и си направете малко „гнездо за четене“ с помощта на кресло, одеяло и разбира се, любима книга.

Япония

Японците също намират спокойствие в естествените материали, земните тонове и в идеята, че несъвършенството си има собствен чар. Тази концепция те наричат Wabi-sabi. Тя представлява приемане на "несъвършенството" - мебели или предмети, които показват следи от употреба, с естествено износване - това добавя характер и чувство за "направено от хора".

Как да го приложите? Използвайте мебели от дърво, лен, камък и памук - те създават уютна атмосфера. Приглушете светлината и се насладете на нежна фонова музика.

Снимка: iStock

Използвайте по-меки цветове за декора - кремаво, топло сиво, зеленина от растения. Позволете на старите мебели или предмети с история да останат част от интериора – те добавят характер и уют. Бъдете "дзен" (зен).

Исландия

В Исландия зимата е дълга и мрачна, но хората намират топлина в общуването. Те се събират в басейни, горещи извори или на домашни вечери, където разговорите и човешката близост разсейват усещането за изолация.

Есента е идеалното време за повече срещи с приятели – уютни вечери с чай или вино, готвене заедно, настолни игри. Разговорите и компанията на любими хора разчупват усещането за мрачно време. Споделените мигове създават повече топлина от всяка камина.

Снимка: iStock

Не забравяйте да се насладите на слънчевата светлина, когато е възможно, да обърнете повече внимание на психичното си здраве в този мрачен период, както и да поддържате социални връзки.

Съвети за България

Не е нужно да живеем отвъд Северния полярен кръг, за да се научим да ценим тези ритуали. Българската есен с богатите си цветове и свежия въздух ни дава чудесна основа да внесем повече уют в домовете си. Скандинавската светлина, японската простота и исландската заедност могат да превърнат студените вечери в топли спомени.

Снимка: iStock

Още няколко съвета как да се насладите на златната есен в България:

Направете си есенен чай – например лайка с канела и резен ябълка.

Изберете си поне един ден в седмицата, в който да приготвяте нещо вкусно за хапване със сезонните плодове и зеленчуци у нас.

Снимка: iStock

Време навън - поне веднъж седмично разходка в гората или в парка. Това лесно може да се превърне в навик.

Отделете уикенда за релакс - терапии с ароматни масла, дълга вана, кино вечер - възможностите са безкрайни.

Как да поканите есента в дома - вижте в следващото видео.

