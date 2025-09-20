Тиквите често се свързват с есенните и Хелоуински декорации, но те са нещо много повече от просто сезонна наслада. Тези големи оранжеви плодове са богати на хранителни вещества и предлагат множество ползи за здравето, които може да ви изненадат.
От подобряване на здравето на очите до подпомагане на контрола на теглото, тиквите са универсално и питателно допълнение към всяка диета.
Хранителни стойности
Тиквата има впечатляващ хранителен профил. Една чаша сварена тиква (245 грама) съдържа:
- Калории: 49
- Мазнини: 0,2 грама
- Протеини: 2 грама
- Въглехидрати: 12 грама
- Фибри: 3 грама
- Витамин А: 78% от препоръчителния дневен прием (ПДП)
- Витамин С: 13% от ПДП
- Калий: 12% от ПДП
- Мед: 25% от ПДП
- Манган: 9% от ПДП
- Рибофлавин: 15% от ПДП
- Витамин Е: 13% от ПДП
- Желязо: 8% от ПДП
Малки количества магнезий, фосфор, цинк, фолат и няколко витамина от група В.
Освен че е богата на витамини и минерали, тиквата е и сравнително нискокалорична, тъй като е 94% вода. Освен това е много богата на бета-каротин, каротеноид, който тялото превръща във витамин А.
Освен това, тиквените семки са годни за консумация, хранителни и са свързани с множество ползи за здравето.
Подпомага зрението
Витамин А, който се съдържа в тиквите, играе ключова роля за поддържането на здраво зрение. Той помага за предотвратяване на нощна слепота и може да намали риска от свързана с възрастта макулна дегенерация.
Повишава имунитета
Включването на тиква към всяка диета може да бъде вкусен начин за укрепване на имунната система. Съдържанието на витамин C в тиквите допринася за силна имунна система. Приемът на витамин C е от съществено значение за производството на бели кръвни клетки и антитела, помагайки на тялото да се защитава от инфекции и заболявания.
Подпомага здравословния контрол на теглото
Тиквата е с ниско съдържание на калории, но с високо съдържание на фибри, което я прави подходящ избор за тези, които искат да отслабнат или да поддържат здравословно тегло. Фибрите в тиквата спомагат за чувството за ситост, намаляват общия прием на калории и подпомагат усилията за контрол на теглото.
Здрава кожа
Тиквите са пълни с антиоксиданти, които помагат за предпазване на кожата от оксидативни увреждания, причинени от свободните радикали. Тези антиоксиданти допринасят за младежки и сияен тен, което прави тиквата потенциален съюзник в борбата със стареенето.
Подобрява храносмилането
Съдържанието на фибри в тиквите не само помага за контролиране на теглото, но и поддържа храносмилателното здраве. Фибрите помагат за предотвратяване на запек и помагат редовното изхождане.
Повдига настроението и съня
Тиквените семки са добър източник на триптофан, аминокиселина, която играе роля в производството на серотонин.
Това е невротрансмитер, който регулира настроението и съня. Включването на тиквени семки в диетата ви може да допринесе за по-добро качество на съня и подобрено настроение.
Рецепти за солени ястия с тиква от Севлиево - вижте в следващото видео.
