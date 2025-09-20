Тиквите често се свързват с есенните и Хелоуински декорации, но те са нещо много повече от просто сезонна наслада. Тези големи оранжеви плодове са богати на хранителни вещества и предлагат множество ползи за здравето, които може да ви изненадат.

От подобряване на здравето на очите до подпомагане на контрола на теглото, тиквите са универсално и питателно допълнение към всяка диета. 

Хранителни стойности

Тиквата има впечатляващ хранителен профил. Една чаша сварена тиква (245 грама) съдържа:

  • Калории: 49
  • Мазнини: 0,2 грама
  • Протеини: 2 грама
  • Въглехидрати: 12 грама
  • Фибри: 3 грама
  • Витамин А: 78% от препоръчителния дневен прием (ПДП)
  • Витамин С: 13% от ПДП
  • Калий: 12% от ПДП
  • Мед: 25% от ПДП
  • Манган: 9% от ПДП
  • Рибофлавин: 15% от ПДП
  • Витамин Е: 13% от ПДП
  • Желязо: 8% от ПДП

Снимка: iStock

Малки количества магнезий, фосфор, цинк, фолат и няколко витамина от група В.

Освен че е богата на витамини и минерали, тиквата е и сравнително нискокалорична, тъй като е 94% вода. Освен това е много богата на бета-каротин, каротеноид, който тялото превръща във витамин А.

Освен това, тиквените семки са годни за консумация, хранителни и са свързани с множество ползи за здравето.

Подпомага зрението

Витамин А, който се съдържа в тиквите, играе ключова роля за поддържането на здраво зрение. Той помага за предотвратяване на нощна слепота и може да намали риска от свързана с възрастта макулна дегенерация.

Повишава имунитета

Включването на тиква към всяка диета може да бъде вкусен начин за укрепване на имунната система. Съдържанието на витамин C в тиквите допринася за силна имунна система. Приемът на витамин C е от съществено значение за производството на бели кръвни клетки и антитела, помагайки на тялото да се защитава от инфекции и заболявания.

Снимка: iStock

Подпомага здравословния контрол на теглото

Тиквата е с ниско съдържание на калории, но с високо съдържание на фибри, което я прави подходящ избор за тези, които искат да отслабнат или да поддържат здравословно тегло. Фибрите в тиквата спомагат за чувството за ситост, намаляват общия прием на калории и подпомагат усилията за контрол на теглото.

Здрава кожа

Тиквите са пълни с антиоксиданти, които помагат за предпазване на кожата от оксидативни увреждания, причинени от свободните радикали. Тези антиоксиданти допринасят за младежки и сияен тен, което прави тиквата потенциален съюзник в борбата със стареенето.

Снимка: iStock

Подобрява храносмилането

Съдържанието на фибри в тиквите не само помага за контролиране на теглото, но и поддържа храносмилателното здраве. Фибрите помагат за предотвратяване на запек и помагат редовното изхождане. 

Повдига настроението и съня

Тиквените семки са добър източник на триптофан, аминокиселина, която играе роля в производството на серотонин.

Снимка: iStock

Това е невротрансмитер, който регулира настроението и съня. Включването на тиквени семки в диетата ви може да допринесе за по-добро качество на съня и подобрено настроение.

