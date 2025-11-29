"Ергенът: Любов в рая" в момента е в своя заключителен етап! След поредица от конфликти, любовни триъгълници, напускащи и влизащи участнички, предаването вече има освен обявени първи финалисти и дата, на която ще се излъчва грандиозния финал.

Предстои голямата развръзка! Седмици на романтика, съперничества, драматични обрати и безброй забавни моменти - шоуто е на крачка от своя край. Финалът ще се излъчи на 5 декември от 22:00 ч. по bTV

Тогава ще стане ясно коя любовна история ще устои и как ще приключи най-емоционалният сезон досега. Всичко решаващо тепърва предстои.

Старт и първи участници

Първата представена участничка беше Емили Шишкова на 27 г., от село Кравино. Тя учи право, мечтае за богатство и "чанта за 100 000". Емили бързо се превърна в една от най-колоритните участнички, участвали в романтичното риалити, а дори и в историята на форматите.

Общо осем жени стартираха шоуто. Сред тях бяха Емили, Габриела Митева, Натали, Филипа, Анна‑Шермин Метушева, Кристина, Габи и Дениз.

Първите кавалери бяха: Джан Микеле, Йовица, Виктор, Петър, Орлин, Красимир, Пенко и Неделчо.

Флиртове, драми и изненади по време на сезона

В хода на предаването се заформиха и първите двойки, една, от които претърпя сериозни "метаморфози" - Анна-Шермин и Красимир Томов. Още преди появата на попфолк певицата Киара, при влизането на участниците в имението, Красимир става първият участник, който предлага пръстен - макар че в крайна сметка нещата между двойката не провървяха.

Двойки

Филипа и Йовица

Дениз и Виктор

Джан Микеле и Габриела, които впоследствие напуснаха предаването, заради проявите на агресия от страна на Джани към музикалния продуцент Орлин

Петър и Кристина

Габи и Калоян

Въпреки близостта между участниците, предстои да разберем дали ще ги видим и на финалната церемония.

Участниците бяха поставени пред предизвикателство - изолацията или "скаутския лагер" на мъжете, които бяха отделени от нежните си половинки в рамките на няколко дни. През това време при дамите се появиха още кавалери - Радо, Тихомир, Радослав и Лъчезар.

Радослав бе отстранен от предаването малко след влизането му. Защо - прочетете тук:

Появата на новите участници предизвика известна доза колебание у дамите.

Епизод 38 бележи дългоочакван развой на събитията за дамите в рая: Анна-Шермин отказа роза и напусна шоуто, въпреки че ѝ бе предложен втори шанс от мъж, с когото вече е имала среща.

Това даде шанс на Красимир и Киара да започнат спокойно своите взаимоотношения. Към момента двамата делят една стая и изглеждат наистина влюбени.

Нещата за Благовеста и Виктория съвсем не изглеждат толкова "розови" - и двете дами си нямат сигурни половинки. На церемонията на розата, която видяхме в епизод 61, двете дадоха бутониерите си на двама от новите ергени - Левент и Денис. Вилата напуснаха Денислав и Павел.

Кой е близо до финал?

Влюбените двойки до момента или тези, които станаха и признаха чувствата си пред всички, се открояват Калоян и Габи, Петър и Кристина, Виктор и Дениз и Филипа и Йовица. Това предполага, че те имат реален шанс да продължат до края.

Освен тях бяха обявени и първите сигурни финалисти на сезона - Орлин, Натали и Тихомир. Повече - прочетете тук:

Какво се случи в епизод 61 - вижте във видеото по-горе и това тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK