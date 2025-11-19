Още с влизането си в „Ергенът: Любов в рая“ Киара успя да разбуни духовете. Появата ѝ предизвика смут и тревога сред голяма част от участниците. И, както се оказа, имало е защо – тя успя да се наложи и дори да се пребори за сърцето на най-желания ерген в предаването – Красимир.

Киара всъщност е добре позната на любителите на романтичния формат „Ергенът“. Тя участва в трети сезон на шоуто. И макар тогава да не стигна до финала, участието и бе запомнено. Заради смелостта, която открито демонстрира - тя не се поколеба още на първия коктейл директно да покани на среща ергенът Алек.

Днес Киара е щастлива в компанията на Красимир. В последния епизод на „Ергенът: Любов в рая“ тя разкри чувствата си пред камерите, намеквайки недвусмислено, че е влюбена.

Дали двамата остават заедно и след края на предаването, предстои да разберем. А междувременно може да си припомним няколко любопитни факта от живота на Киара Маджарова.

На 25 г., от в Бургас

Израснала е в музикално семейството - баща ѝ е преподавател по фагот и майка ѝ е оперна прима, Опрeделя семейството си като най-голямата опора в живота.

Истинско златно момиче в художествената гимнастика - десет години е тренирала художествена гимнастика, като е била и в националния отбор на България. Има 5 златни медала от международни турнири в чужбина: Унгария, Чехия и Испания

Сериозна контузия, последвана от 23 шева слагат край на спортната ѝ кариера

, последвана от 23 шева слагат край на спортната ѝ кариера Известно време работи като модел, а от скоро е и поп-фолк изпълнител в лейбъла на певицата Емануела. Най-популярната ѝ песен е „Закачен“ – парче, което за отрицателно време се превърна в тотален хит в TikTok.

Когато е на 21, е диагностицирана с менингит и изпада в кома за три седмици. Лекарите ѝ давали минимални шансове, но тя успява да се възстанови благодарение на воля и подкрепа

Твърди, че е прекалено „свита" в живота. А когато флиртува, го прави дискретно – с усмивка и с поглед. И вярва в любовта от пръв поглед.

Казва и, че е „дива и първична" — не се страхува да бъде себе си и да казва истината.

Често излиза без грим на улицата, „защото така се харесва"

Зодия близнаци

Харесва силни мъже, тип „мъжкари" – които държат на думата си

Обича движението и спорта – едно от любимите и места е Боянският водопад на Витоша

– едно от любимите и места е Боянският водопад на Витоша Песента, която най-много ѝ допада е нейната собствена - “Мисли му“

Как точно Киара призна, че е влюбена в Красимир - да си припомним чрез видеото:

