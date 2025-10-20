Дистанцията между Филипа и Лъчезар постепенно започва да се скъсява. Тя получи бяла роза от ергена на церемонията на розата в епизод 31. Има ли надежда за развитието на техните отношения?

След края на церемонията участниците се отделиха в групи от няколко човека от басейна. Филипа и Лъчезар споделиха емоциите си от вечерта насаме. Изненадващите обрати успяха да впечатлят всеки от участниците.

Филипа остана благодарна на Лъчезар за жеста и сподели пред камерите, че иска да му покаже как се чувства.

"Аз имах интуиция, не знам защо", каза му козметожката.

Лъчезар остана категоричен и пред нея, като откровено ѝ сподели, че е "знаел, че е тя" и е бил сигурен в избора си заради споделените им моменти през последните дни.

Двамата продължиха разговора си със споделен смях, като скъсиха значително дистанцията помежду си. Тя му сподели, че му позволява, но само засега, а за утре "ще си помисли".

"Аз обичам предизвикателствата, не мисля, че си обречена кауза, мисля, че има шанс, има отворена вратичка", отговори Лъчезар.

Как продължи разговора им - вижте в следващото видео.

