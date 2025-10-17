Филипа и Лъчезар от Ергенът: Любов в рая се отдават на откровени разговори насаме. Двамата обсъждат темата за лоялността и връзките. Филипа заявява, че мрази да лъже, а за Лъчезар изневярата и лъжата се препокриват.

„Никога не съм изневерявала!“ – категорична е Филипа. „Колкото по-целенасочено искаш и търсиш човек до себе си, толкова повече не се случва“ – добавя тя.

А Лъчезар споделя, че и той е на това мнение, дори според него, когато тръгнеш със сериозни намерения, подсъзнателно отблъскваш другия човек.Двамата имат изключително добър синхрон в разговора и определено си приличат по много неща.

„Изборът е изцяло твой. Аз не съм човек, който ще ти каже, че ще се бори на всяка цена“ – казва Филипа на Лъчо. Въпреки това обаче, тя е категорична, че нейният избор в момента е ясен. Докато двамата си говорят, останалите момичета следят внимателно жестовете между тях и коментират, че Филипа определено флиртува с Лъчезар.

„Изборът ми е ясен на 90%, оставям си 10%, но се съмнявам да обърнат резултата“ – убедена е избраницата на Йовица.

Кой от двамата ще избере Филипа – Йовица или Лъчезар, предстои да разберем.

Най-любопитното от предаването следете в рубриката ни „Ергенът: Любов в рая“.

