Всеки има своите лични страхове и комплекси. Някои така и никога не успяват да се разкрият и прекарват живота си в буквално в опити да се прикрият. Докато други превръщат недостатъците си в своя отличителна черта. Един истински и вдъхновяващ пример за себеприемане е Карлота Бертоти.

Италианката е родена със състояние, известно като невус на Ота – доброкачествена пигментация по лицето, често едностранна, която засяга кожата на лицето и понякога склерата (бялата част) на окото.

От детството си момичето изпитва силни притеснения от своята особеност. На осем години решава да не излиза от дома си без плътен слой грим. Тези сутрешни ритуали ѝ отнемат около два часа, но Бертоти е готова на всичко, за да се избави от погледите и жестоките коментари на връстниците си.

„Все едно слагах броня, за да се покажа на света. Не можех да си представя са изляза без грим. Чувствах се различна и мислех, че никой не ме възприема“, разказва Карлота.

Личните преживявания пречат на момичето да изгражда искрени отношения, да създава приятелства, да обича.

Снимка: instagram/carlotta_bertotti

Изглежда, че съдбата вече ѝ е поднесла достатъчно изпитания, но трудностите за Карлота тепърва предстоят. На дванадесет години на ѝ е поставена диагноза менингиом — доброкачествен мозъчен тумор, чийто последици били парализа на лицето и сериозни здравословни проблеми.

Тя прекарва две седмици в медикаментозна кома, а когато се пробужда и се поглежда в огледалото, се плаши още повече от вида си. Този травмиращ опит окончателно разрушава и без това крехкото ѝ самочувствие.

Тийнейджърските ѝ години са изпълнени с отчаяни опити да се впише в наложените от обществото стандарти. Освен грима, Карлота експериментира с цветни контактни лещи, само за да изглежда като всички останали. Но всяка подобна стъпка води до нови разочарования и силно чувство за самота.

Снимка: instagram/carlotta_bertotti

Затова, когато към нея проявява интерес мъж, по-възрастен с тринадесет години, тя е готова да търпи токсичност и неуважение. Партньорът ѝ систематично критикува външността. Дълго време Бертоти си затваря очите за униженията и изневерите, погрешно вярвайки, че това е цената за това поне някой да я обича.

Преломният момент настъпва през 2018 година, когато вътрешната умора от непрекъснатото лъгане на самата себе си надделява над страха да бъде отхвърлена. Бертоти взема съдбоносното решение да се откаже завинаги от прикриващия грим и да покаже на света истинското си лице. Създава профил в социалните мрежи и разказва историята на своя път. Тази стъпка била не просто отказ от козметика, а начало на дълбока вътрешна дейност по приемане на себе си.

Искреността и смелостта ѝ намират огромен отклик — днес профилът на Бертоти има стотици хиляди последователи. Потребителите ѝ пишат, определяйки я като истински, вдъхновяващ пример.

Уникалната външност на Бертоти привлича вниманието на модни агенции и това ѝ отворя вратите към нов свят. Сега тя е успешен модел и работи с различни брандове.

Преди две години издава биографична книга със заглавие „Incancellabile“, която се превръща в манифест на силата на себеприемането и любовта към себе си.

Как може да разпознаем злокачествените образувания по тялото - вижте съветите на специалистите:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK