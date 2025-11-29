На 29 ноември е родена Кичка Бодурова. Любопитен факт е, че още в началото на кариерата си печели международни конкурси с песни, които по-късно се превръщат в едни от най-емблематичните й хитове, обичани от няколко поколения.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Кичка Бодурова. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Следобед се пазете от интриги или клюкари, които искат да докажат, че мамите интимния си партньор. Вечерта си създайте романтична обстановка, поговорете откровено за случилото се и се отдайте на сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Възможни са проблеми в семейството и сцени на ревност. Партньорът ви е извън себе си заради вашето поведение и отсъствие. Романтичната вечеря и изненадващ подарък може и да ви сдобрят след разправията и да завършат с интимни удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Въпреки трудностите в семейството сте чаровни и привлекателни. На несемейните жени съдбата за пореден път поднася шанс за романтично запознанство, но не ги съветвам да бързат със сексуалните удоволствия, докато не се опознаят.

РАК

Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е вашето поведение, дало повод за съмнения в чувствата ви. Отново сте лишени от възможността да изживеете сексуални удоволствия, но сами сте си виновни.

ЛЪВ

Имате възможност да сте с близките си и да им докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия си. Не му отказвайте сексуалните изживявания, естествено ако и вие изпитвате сексуално желание. Не проявявайте чувствителността си.

ДЕВА

Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени. След романтичната вечеря се отдайте на желани сексуални удоволствия, но не и ако все още не сте опознали партньора си.

ВЕЗНИ

Не се опитвайте да си купувате любов, защото не след дълго ще се почувствате нещастни, ако сте се влюбили истински и ви отблъснат. Невинаги сексът е начин да се домогнете до чувствата на някого. Не разчитайте, че неочакваната бременност ще ви обвърже за цял живот.

СКОРПИОН

Не се опитвайте да налагате на любимия си правила на поведение и не ревнувайте. Ще се разделите неочаквано и болезнено, ако не сте сключили брак и ще страдате по ваша вина. Ако сте семейни, също бъдете внимателни и отговорни.

СТРЕЛЕЦ

В семейството създайте хармония и разбирателство. Не наранявайте любимия си с непрекъснатите си претенции. За да се чувствате добре в леглото и сексът да ви достави наслада, трябва и двамата да сте готови за него.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Няма как да сте щастливи, след като сте на път да се разделите с любимия си партньор или съпруг, скъпи дами. Прекалили сте с професионалната си заетост и той отказва да ви прости непрекъснатите отсъствия от дома.

ВОДОЛЕЙ

Може да сключите брак в този ден, ако целта ви е само да подпишете, а ако планирате църковен, денят е идеалният. След работа ви се иска да се отдадете на романтични срещи, но чувствате, че не сте уверени в силата на любовта си. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили.

РИБИ

Може и да сте преуморени, но не пропускайте да зарадвате с вниманието си вашия любим и да се отдадете на чувствата си. Сексуалните удоволствия ви зареждат с желание за живот, но в този ден ще са още по-незабравими.

