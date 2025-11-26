Симеон Николов стана част от отбора на руския клуб „Локомотив“. И хиляди женски сърца затуптяха малко по-учестено в студения Новосибирск. Но в отбора има друг състезател, открил любовта в България. Атрактивният Сам Деру е във връзка с бившата волейболна националка Добриана Рабаджиева.

Сам Деру - силна ръка с мека душа

Белгиецът е на 33 години. Роден е на 29.04.1992. Висок е 202 см и точно на такава височина се случва любовта. Двамата с Добриана обявяват, че са заедно със снимка в социалните мрежи, на която тя го целува.

Преди "Локомотив" Деру играе в казанския „Зенит“. Преди трансфера си пропуска много мачове заради контузии, но треньорът му е търпелив. Пуска го в игра, когато е във върхова форма и няколко пъти - за да види сина си.

"Благодарен съм на Алексей Вербов, че два пъти ме пусна да се прибера вкъщи, за да видя сина си. Ако не беше това, определено щях да съм в депресия. Тежко е, когато не виждаш семейството си толкова дълго”, заявява състезателят в специално интервю за “БО Онлайн”.

Добриана и Сам говорят помежду си на различни езици - английски или италиански. Тя говори повече езици от него, а руският й е с по-добър акцент. Ще научи ли белгиецът български, щом около него има толкова много българи?

Старши треньор на "Локомотив Новосибирск" е бившият селекционер и капитан на България Пламен Константинов. Българското ядро се допълва и от помощник старши треньора Андрей Жеков. Световният вицешампион по волейбол Симеон Николов, с когото Сам Деру играе рамо до рамо, е разпределител в отбора и на 24 ноември навърши 19 г. При това по един от най-добрите начини - с победа над отбора на "Казан". За рождения му ден до Русия пътуваха майка му Мая Николова и по-малкия му брат Филип.

„Треньори българи, разпределител българин, половинката ми – българка… Май е крайно време да се запиша на курсове, за да науча български език!“. Това заявява Сам Деруу в интервю за волейболната федерация на Белгия. Подсказваме, Сам - най-важно е да се научиш да казваш "Обичам те".

Рабаджиева - гадже за милиони

Добриана e родена е на 14 юни 1991 година в село Годлево, Разложко. През 2020 година става най-добрата посрещачка в света, деветата най-добра волейболистка в света, петата най-добра в Европа и третата на Балканите. 190-сантиметровата универсална волейболистка е продукт на школата на ЦСКА. Освен в Бразилия е играла зад граница още в Китай, Русия Азербайджан, Швейцария, Турция и Италия.

Бившата волейболна националка Добриана Рабаджиева открива любовта в лицето на своя колега, а романтичните им снимки не закъсняват. Двамата тренират и пътуват неуморно, а когато почиват - го правят също толкова професионално.

Вино по залез на Сейшелите, гмуркане, риболов, колоездене и разбира се волейбол. Това е част от екзотичната им почивка през октомври 2024 г. В Тайланд хранят заедно маймуните с банани и яздят слонове.

Способен ли е на романтични жестове белгийският волейболист? Оказва се, че да. За любимата си Добриана той изписва в снега с големи букви I LOVE YOU.

Тя, разбира се, не му отстъпва. След тежка контузия, в продължение на месец, българката е обгрижва любимия си, като е негов личен готвач, медицинска сестра и "постоянен досаждач". Само един месец по-късно той е на крака за нови постижения и успехи.

Сам Деру има син от предишната си връзка. Той е на 7 години и е в много добри отношения с Добриана.

"Растеш по-бързо от доматите, които засадихме тримата заедно" - споделя баща му по повод седмия му рожден ден. За баща и син разстоянието е голямо изпитание, но Дери чистосърдечно си го признава.

"Времето, в което имам привилегията да те отглеждам, може да не е винаги лесно, но определено е благословия и аз не го приемам за даденост. Кога ще спра да те обичам? Никога."

На въпрос възможна ли е любовта от разстояние, Сам Деру отговаря така, както истински влюбеният прави: "Всичко е възможно!"

След 15 години кариера на топ ниво, Рабаджиева се отказва от волейбола. Тя подкрепя любимия си от първите редове при много от срещите на "Локомотив", както и на последната с "Динамо Москва". Защото най-доброто разстояние, за да цъфти една любов, е 0 км.

