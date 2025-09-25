Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар показа новата си приятелка – волейболистката Александра Костадинова. След месеци на спекулации двойката най-после обяви, че е заедно с общи снимки от автомобил. На тях се вижда как двамата се забавляват и изглеждат щастливи и влюбени.

Красивата волейболистка отправи романтично послание, с което се обясни в любов на своята половинка: „Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!“, написа 22-годишната Александра.

22-годишната брюнетка наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан и игра от сезон 2018–2019 до 2024–2025, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск). В България тя има редица спортни постижения, като е била най-добър играч в Младежката лига 2020–2021, най-добър нападател до 18 години в Младежката лига 2018–2019 и сребърен и бронзов медалист в Купата на България в различни сезони от 2018 до 2024 година.

Александра Костадинова е родена на 1 юли 2003 година и е с една година по-възрастна от Насар, който през май месец отпразнува своя 21-ви рожден ден. Родният й град е Смолян. Висока е 183 см, докато Карлос е с 3 сантиметра по-нисък от нея.

Красивата брюнетка със светли очи не винаги е била с тъмна коса. През 2022 година, когато е абитуриентка, косата й е била руса.

„Аз съм човек, който обича да излиза от зоната си на комфорт“, коментира характера си в интервю Костадинова по повод трансфера й в руския волейболен отбор. За себе си отбелязва още, че е инатлива.

Любимата й закуска е тост с авокадо, а първото нещо, което прави сутрин, е да пие кафе. След волейбола, любимият й спорт е карането на ски.

Любимият й филм е „Хубава жена“, а любимата книга – „Да прецакаш дявола“.

22-годишната спортистка споделя още, че някак успява да тренира, да поддържа външния си вид, да учи и да е на високо ниво във волейбола.

