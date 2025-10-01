ТикТок избухна заради огромната любов на фенки от Филипините към българския волейболен отбор. Видеа с хиляди влюбени момичета, девойки, които крещят имената на Мони и Алекс и всеобща радост наводниха социалната мрежа.

Мис Мелоди вече знае израза "Българи юнаци"

"България, бяхте невероятни! Трябва да сте много горди! Въпреки че не спечелихте финала, вие абсолютно спечелихте сърцата на толкова много фенове тук, във Филипините. Ние ви обичаме и ви подкрепяме напълно. Сериозно, дръжте главите си високо вдигнати – „горди“ e слаба дума, дори не може да опише чувствата ни." Това силното послание сподели Мис Мелоди, инфлуенсър и посланик на бранд за козметика.

Филипинците са известни с любовта си към волейбола и слабостта към играчи, които демонстрират както талант, така и сърце. Братята Николови притежават и двете качества, което води до огромни тълпи, скандиращи имената им и хора, чакащи на опашка за автографи от тях. "Младият разпределител Симеон „Мони“ Николов и по-големият му брат, нападателят Александър Николов, се превърнаха в идоли на Филипините. Комбинацията от младежка дързост, изключителни умения и висока атлетичност – особено високият ръст и креативните подавания на Мони – възхитиха филипинската публика." - сподели още инфлуенсърката.



"Българи юнаци" вече е израз, който използват и на Филипините.

Снимка: Колаж: LadyZone.bg



Волейболистката Бела Белен обожава Мони

Филипинката Бела Белен често е забелязвана на мачовете, в които участва Симеон Николов – един от играчите, благодарение на когото България стигна до финала на световното по волейбол. Бела, която също е професионален играч – тя е сред водещите имена във филипинския женски волейбол, често е забелязвана в компанията на Симеон. Двамата имат редица общи снимки и видеа в социалните мрежи. Нещо, което със сигурност засилва любопитството сред феновете, поставяйки въпроса за естеството на отношенията между двамата млади спортисти.

Журналистката Джана Ехидо - извън себе си от радост

"Мамо на световното първенство съм!" - възкликва Джана Ехидо, когато работата й позволява да излезе на игрището и да направи интервюта с Мони и Алекс на полуфинала. "Вътрешно съм извън себе си от радост" - споделя емоциите си журналистката.

Снимка: Колаж: LadyZone.bg

Като най-големите - точно така реагират състезателите от волейболния отбор на любовта на фенове. А големите никога не отказват автографи, селфита и кратки разговори.

