България ликува след епичната победа на мъжкия национален отбор по волейбол. Спортистите се превърнаха в истинска гордост за страната и спечелиха на своя страна многобройни фенове. Сред които и примата на българската естрада Лили Иванова, която не скри вълнението си и поздрави топло националите чрез профила си в социалните мрежи.

Но, оказва се, българските волейболисти имат своите верни почитатели не само в страната.

Филипинката Бела Белен често е забелязвана на мачовете, в които участва Симеон Николов – един от играчите, благодарение на когото България е на полуфинал на настоящото световно първенство.

Бела, която също е професионален играч – тя е сред водещите имена във филипинския женски волейбол, често е забелязвана в компанията на Симеон. Двамата имат редица общи снимки и видеа в социалните мрежи. Нещо, което със сигурност засилва любопитството сред феновете, поставяйки въпроса за естеството на отношенията между двамата млади спортисти.

Микаела „Бела“ Белен е родена през 2002 г. в Република Филипини. Кариерата ѝ се развива стремглаво, благодарение на спортния ѝ хъс и доброто представяне на терена. Започва да играе в Alas Pilipinas, по-късно се присъединява към NU Lady Bulldog, а от началото на тази година е част от професионалния тим Capital1 Solar Spikers.

И в качеството си на професионален спортист, и като фен, вероятно Бела е истински развълнувана от успеха на българския национален отбор и в частност от постиженията на Мони. И със сигурност в момента следи с интерес мача между България и Чехия.

Какво е споделял Симеон Николов, заедно с брат си Алекс пред камерите на bTV - гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK