На 64 години, с „Оскар“ и десетки запомнящи се роли зад гърба си, Джулиан Мур спокойно би могла да се оттегли от големия екран с усещане, че е оставила стойностно изкуство след себе си. Вместо това, тя продължава да се впуска в предизвикателни проекти, да работи със свежи режисьори и да говори с неподправен ентусиазъм за магията на киното.

„След толкова години все още вярвам, че най-вълнуващото в тази професия е самото правене на филм,“ споделя актрисата. „Да се събереш с други артисти и да превърнете една идея в реалност това за мен е истинската награда“, допълва Мур.

Мур започва професионалния си път в началото на 80-те години, когато участва в дневната драма As the World Turns. Още тогава критиците забелязват таланта ѝ, а наградите не закъсняват. Но пробивът ѝ в киното идва през 90-те, с филми като Boogie Nights, The End of the Affair и Magnolia.

Снимка: Getty Images

„Оскар“, майчинство и независимо кино

Макар че Холивуд често поставя етикети, актрисата успява да изгради кариера без клишета - редувайки блокбъстъри като The Hunger Games с драми като Still Alice, за който печели „Оскар“ през 2015 г. През годините тя остава активна и като майка, и като застъпник за социални каузи, но казва, че никога не е губила мотивация за работа.

„Творческият процес не остарява. Може би аз остарявам, но желанието да бъда част от нещо ново, да търся истина в измислени светове - то остава.“

Какво следва?

През 2025 г. Джулиан продължава да приема роли, които ѝ носят предизвикателства и които задължително оставят силни послания. Снимките за последния ѝ филм приключват тази есен, а самата тя казва, че не брои проектите си, а моментите, в които се е чувствала истински част от нещо „по-голямо от нея самата“.

