България отново доказа, че е сред световните сили във волейбола по време на Световното първенство във Филипините. Нашите момчета показаха класа и оставиха сърцата си на игрището. Сред тях се отличи Александър Николов, който игра със страст и се превърна в двигател на отбора. Той завърши като реализатор номер 1, правейки ни истински горди.

Зад успехите на 21-годишния Алекс безспорно стоят години неуморен труд и тренировки, както и неговите родители – дългогодишният ни национал по волейбол Владо Николов и съпругата му Мая, която също изиграва важна роля като треньор и майка. На игрището Алекс имаше безусловната подкрепа и на брат си Симеон, който също показа колко силно се играе по братски на терена.

Най-големият фен и музата на Алекс обаче е неговата приятелка Юлита Димитрова, която го подкрепя безусловно. Преди финала тя отправи думи на дълбока гордост и признателност за усилията и жертвите му:

„Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!“, написа половинката на Алекс в социалните мрежи.

„Те направиха нещо велико“, с тези думи половинката на Алекс Николов коментира представянето на националния ни отбор на световното по волейбол.

 

Коя е Юлита Димитрова

Тя живее от 17 години в Италия, преподавател е по италианска литература. В представянето си с какво се занимава, тя добавя и романтичното „и подкрепям Алекс“. По-голяма е от него с 3 години. Тя също произхожда от волейболно семейство – внучка е на легендарния волейболен треньор Иван Сеферинов. Баба й също е легенда в българския волейбол – Мая Стоева.

Къде и как се запознават

Заедно са от 5 години. Запознават се на имен ден на техен общ познат. Първоначално били приятели, но нещата се задълбочават.

„Станахме най-добри приятели и от тогава с времето се превърна в любов“, разказа Юлита Димитрова в студиото на „Преди обед“.

„Не е лесно да съм жената до Алекс, но пък е нещо много красиво. Компромиси!“ така описа тя връзката си с волейболния ни ас.

„Не знаех кой е Владо Николов, защото съм израснала в Италия и това много го грабна Алекс. Може би това ме отличи от всички останали“.

Юлита споделя още, че разликата във възрастта между двамата се отразява на моменти във връзката им, "но не е нещо, което тежи. Ние страшно много се разбираме и това е един голям бонус."

Интересен момент е запознанството на Юлита със семейството на Алекс. Владо и Мая Николови знаели която е тя, преди да се срещнат.

„Моята баба е била треньорка на неговата майка, а тя е играла в клуба на дядо ми. Те знаеха коя съм, приеха ме с отворени обятия и голяма обич“, коментира още половинката на Алекс Николов.

Двамата си имат традиция преди всеки мач – Юлита му изпраща мотивиращи съобщения.

Гледам да не са много дълги, но това, което му казвам всеки път, е да играе със сърцето си, да се раздава на макс и да вярва в себе си“.

