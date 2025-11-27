Докато обещанието на пролетта за нов живот се свързва с флорални аромати, а летните дни изискват свежи, цитрусови ухания, студът на есента и зимата налага по-тежки аромати - които да противодействат на ниските температури с топлина. И така както адаптираме облеклото си според времето, трябва да избираме и парфюми, подходящи за сезона.

Когато става дума за есенно-зимно вдъхновени аромати, асоциацията винаги е с тежки и богати ухания - димни, дървесни и пикантни, които оставят усещане за уют и топлина. Основните нотки са мускус, кехлибар, кардамон, тамян, сандалово дърво и тютюн.

Ето които са парфюмите, които Vogue определя като най-добри за настоящия сезон.

Vyrao – Witchy Woo

Името на парфюма може и да звучи вдъхновено от празника Хелоуин, но нотките му - индийско орехче, канела, тамян и мускус, заедно с марокански ирис и трънлива роза, всущност крещят: „Коледа!“. Всяка бутилка съдържа кристал херкимер, енергизиран от лечителя на марката Луиз Мита - което означава, че този аромат не само ухае божествено, но и се предполага, че има лечебни свойства — перфектен за сезона на гриповете.

Снимка: instagram/vyraoworld

Tom Ford – Black Orchid

Този унисекс аромат продължава да се появява в класациите на бестселърите година след година. И с основателна причина. Уникалната комбинация от черна орхидея, трюфел, пачули, ванилия и черна слива означава, че има по нещо за всеки - от любителите на плодови аромати до феновете на дървесни ухания. Тъмен, но топъл аромат, който е върховният пример за зимна парфюмерия.

Снимка: instagram/s_zikeeva

Kayali – Oudgasm Chocolate Oud

Ако търсим по-сладко ухание, базирано на аромати от Близкия изток, което същевременно да e подходящо за зимата, Oudgasm Chocolate Oud е перфектният избор. Началните нотки включват карамелена ябълка и подправен ром, средните нотки са ирис, жасмин, канела и тамян, а базовите нотки — тъмен какао, уд и кашмирено дърво.

Снимка: instagram/leighannemartin

Jo Malone – Myrrh and Tonka Cologne Intense

Богат, топъл и пикантен, този зимен фаворит на Jo Malone е унисекс и представлява комбинация от пикантна аромат от смолата на вечнозеленото дърво мирта, лавандула и топла, сладка тонка. Ароматът е дълготраен – и всеки, носещ го трябва да е готов за множество комплименти.

Снимка: instagram/myst_perfume

Guerlain – Épices Exquises

С върхови нотки на кардамон и розов пипер, базови нотки на сандалово дърво и пачули и сърцевина от кафе, този парфюм е истинско олицетворение на зимата. Изисканият аромат е безупречна комбинация от подправки - без да е натрапчив. Перфектен избор за студено или дъждовно време.

Снимка: instagram/fakhra_perfumess

Как да изберем точния парфюм - който идеално пасва на характера ни - вижте във видеото:

