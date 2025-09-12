Ябълковите нотки бързо надминават популярността на парфюмите с ягода, както и на тези с череша и бързо заемат почетното място на най-популярния аромат за предстоящата есен. Ето кои ще са парфюмите, на които ще ухае цял сезон.

„Това е естествено продължение на тенденцията с черешите“, казва историкът на парфюмите Джесика Мърфи пред Cosmopolitan. „Докато парфюмите с череша могат да бъдат малко прекалено сладки за някои хора, ябълковите нотки се усещат по-свежи.“

Има интерпретации на захаросана червена ябълка, подсладени с ванилия и уютни комбинации от сандалово дърво и ябълка, които поднасят спомени за началото на 2000-те.

Нека върнем лентата назад и си спомним за DKNY Be Delicious с аромат на бонбонена ябълка, пуснат през 2004 г., което вдъхновява новото издание на от бранда Phlur.

Защо парфюмите с ябълка станаха толкова модерни?

Според главния парфюмерист на DSM-Firmenich, Клемент Гавари, е логично ябълковите нотки да набират популярност, особено сред Gen Z и младите милениали, които са склонни да предпочитат „забавни, изразителни и игриви аромати“. „Яркият, сочен профил на ябълките се вписва идеално в ароматите, подобряващи настроението , предлагайки усещане за енергия, оптимизъм и чистота“, казва той.

Ябълката е аромат, който свързваме с комфорт и носталгия, независимо дали става въпрос за плодовите аромати за тяло, споменати от Мърфи, блясъка на ябълка върху кухненската маса или божествения аромат на ябълков сладкиш във фурната.

„Реколтата от ябълки е най-добрата в края на лятото до началото на есента, а съставката е сезонен маркер, който свързва лятната свежест с есенната дълбочина“, казва Гавари.

Как миришат парфюмите с ябълкови нотки?

Гавари посочва, че нотките на ябълка са много гъвкави. „Те могат да се съчетаят с почти всяка друга обонятелна категория. Флорални нотки като роза и жасмин, други плодове като круша, праскова и горски плодове, дървесни нотки като кедър и сандалово дърво.“

Много парфюмеристи съчетават ябълка с други нотки, напомнящи за есента, като карамел, канела, кардамон и индийско орехче. Резултатът? Уютни, апетитни гурме аромати, които сякаш са създадени по семейна рецепта. Парфюмеристите могат да добавят и алкохолна нотка, за да имитират гореща чаша подправен сайдер.

Препоръки за парфюми с ябълка

Birthday Suit от By Rosie Jane е лек аромат, който напомня на емоциите от влюбването. Това не е летен аромат. Мускусно-кехлибарената му основа го прави достатъчно издръжлив.

KAYALI Eden Juicy Apple съчетава апетитна червена ябълка с цъфтящи флорални нотки и сладки, за да вдъхне цвят, радост и забавление. Парфюмът напомня за отхапване от прясна, сочна червена ябълка, откъсната директно от дървото.

Червени плодове, жасмин и ванилия добавят чувствен и изтънчен щрих към основата. Този парфюм е истинско бижу, точно като бутилката му!

Mrs. Smith от Phlur мигновено ще ви изкуши с нотките си, наподобяващи лъскави, зелени карамелизирани ябълки. Той определено засилва забавлението и носталгията. Захаросана виолетова нотка се появява още в първите тридесет минути след употреба, но в по-голямата си част сочните връхни нотки на зелена ябълка и диня остават на преден план.

DKNY Be Delicious е "основоположника" в тази плодова серия, чиято популярност се развива и до днес. Благодарение на сочния си и енергизиращ ароматен профил, този парфюм се е превърнал в емблематичен. Леките нотки на краставица го правят перфектния избор за нанасяне след душ или преди фитнес.

Оригиналният Light Blue на Dolce & Gabanna беше пуснат на пазара през 2001 г. и оттогава е нещо като суперзвезда в света на парфюмите. В очакване на 25-годишнината си, ароматът получи преобразяване от двама парфюмеристи: Оливие Кресп (създателят на оригинала) и Алберто Морилас.

Цитрусовата и зелената ябълка останаха същите, но сега сякаш парфюмеристите са увеличили интензивността във всяка една нотка. Зелената ябълка се усеща още по-свежа, лимонът по-наситен, а флоралните нотки са още по-разнообразни.

Как да изберете парфюм, който ви подхожда - вижте в следващото видео.

